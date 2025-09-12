Le Stade de Reims peut pousser un ouf de soulagement : son atout offensif majeur, Keito Nakamura, est enfin de retour à l’entraînement. Absent depuis la mi-juillet, l’international japonais a repris le chemin du Centre de Vie Raymond Kopa ce jeudi. De quoi renforcer considérablement un concurrent direct des Verts dans la course à la montée.

Le communiqué officiel du club, publié mercredi 11 septembre, a confirmé la bonne nouvelle pour les rémois : « Après un protocole de reprise adapté, l’international japonais sera pleinement à disposition du Club et du staff technique. »

Nakamura, qui avait disputé une seule mi-temps en préparation contre Zulte Waregem avant de disparaître des terrains, avait entretenu le flou tout l’été autour de son avenir. Entre arrêt de travail et rumeurs de départ, son absence avait fragilisé l’attaque rémoise en ce début de saison.

Un mercato agité autour de Nakamura

Arrivé à Reims en 2023, l’ailier de 25 ans n’a pas manqué de sollicitations cet été. Besiktas avait proposé près de 15 millions d’euros, Villarreal est même allé plus haut avec une offre refusée en toute fin de mercato. Le joueur, lui, semblait hésiter, mais le Stade de Reims a tenu bon. Aujourd’hui, les dirigeants champenois savourent ce choix en voyant leur numéro 17 réaffirmer son engagement total : « défendre les couleurs rémoises avec professionnalisme et ambition », selon le communiqué.

Un atout majeur dans la course à la montée

Avec ce retour, Reims retrouve une arme offensive de premier plan. En deux saisons, Nakamura s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif, capable de faire la différence par sa percussion et son efficacité devant le but. Pour une équipe invaincue après quatre journées de Ligue 2 (1 victoire, 3 nuls), son retour pourrait être le déclic pour transformer les matchs nuls en victoires.

L’ASSE prévenue : la concurrence se renforce

Pour l’AS Saint-Étienne, ce retour n’est pas une bonne nouvelle. Les Verts savent qu'ils n'ont pas de marge dans la lutte pour les premières places et que Reims sera un adversaire direct redoutable. Avec Nakamura de retour dans le groupe, les Rouge et Blanc affichent clairement leurs ambitions : jouer la montée en Ligue 1.

En clair, si l’ASSE est restée forte durant le mercato en conservant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, elle devra désormais composer avec le retour d’un cadre offensif majeur chez un rival direct. Et la bataille pour la montée ne fait que commencer.