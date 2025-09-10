Issu du centre de formation de l’ASSE, Valentin Depalle a participé ce mardi à une séance avec le groupe professionnel. Un signe fort pour ce milieu de terrain de la génération 2007 qui enchaîne les belles prestations avec la réserve.

Formé au club depuis 2019 après son passage au Roannais Foot 42, Valentin Depalle s’impose comme l’une des révélations de ce début de saison. À seulement 18 ans, ce milieu de terrain polyvalent attire déjà l’attention des observateurs et du staff stéphanois. Sa convocation à l’entraînement avec les pros illustre parfaitement sa progression fulgurante et la confiance que lui accorde l’AS Saint-Étienne.

Valentin Depalle, une progression express au centre de formation

Arrivé chez les Verts il y a cinq ans, Depalle (voir le portrait ici) a gravi un à un les échelons du centre de formation. D’abord discret, il a su s’imposer au fil des saisons grâce à son intelligence de jeu et sa lecture tactique. Joueur à la fois travailleur et discipliné, il s’est rapidement fait remarquer au poste de sentinelle, devant la défense. Comme nous vous l'avions évoqué dans notre podcast formation, Valentin Depalle a tout pour devenir une des bonnes surprises cette saison.

Ses prestations de ce début de saison avec l’équipe réserve n’ont pas échappé au staff technique. Capable de gratter des ballons dans l’entrejeu et de relancer proprement, Depalle démontre une maturité rare pour son âge. C’est d’ailleurs cette qualité qui lui a ouvert les portes d’un entraînement avec le groupe professionnel dirigé par Eirik Horneland.

Depalle, une sentinelle prometteuse pour l’ASSE

Le profil de Depalle correspond parfaitement aux besoins modernes du poste : rigueur défensive, activité à la récupération et justesse dans l’orientation du jeu. Sans être prévu initialement dans les plans du staff, il a profité de la préparation estivale pour se montrer indispensable dans l’entrejeu de la réserve.

À l’image de ses performances récentes, il illustre la richesse de la génération 2007 à l’ASSE, déjà marquée par des noms comme Luan Gadegbeku, Axel Dodote ou encore Nadir El Jamali. Tous symbolisent le travail en profondeur du centre de formation stéphanois.

Une première étape vers le groupe professionnel

Si une intégration rapide au groupe pro paraît encore prématurée, cette convocation à l’entraînement représente une étape importante dans son développement. Elle témoigne de la volonté du club de donner de la visibilité à ses jeunes talents et de préparer l’avenir.

Pour Depalle, ce moment constitue un accélérateur de progression. S’entraîner aux côtés de joueurs expérimentés lui permettra de franchir un nouveau cap, tant sur le plan physique que mental. Les prochaines semaines seront déterminantes pour confirmer cette dynamique et s’affirmer comme un élément à surveiller du projet stéphanois.

La trajectoire de Valentin Depalle inspire déjà confiance. Sa présence avec les pros envoie un message clair : l’ASSE croit en son potentiel et souhaite l’accompagner dans sa progression. Le milieu roannais trace sa voie vers le haut niveau, avec une maturité et une ambition qui ne passent pas inaperçues.