Après la victoire face à Dunkerque (2-1), les temps de jeu confirment une hiérarchie claire au sein de l’effectif stéphanois. Philippe Montanier s’appuie désormais sur une ossature bien identifiée à l’approche du sprint final.

Le premier enseignement concerne Mickaël Nadé. Avec 2 817 minutes disputées en 33 matchs, toutes comme titulaire, le défenseur central s’impose comme le joueur le plus utilisé de l’effectif. Sa régularité illustre la stabilité défensive recherchée par le staff. Derrière lui, Gautier Larsonneur (2 520 minutes) confirme son statut de numéro un, malgré une blessure qui l'a tenu éloigné des pelouses pour trois rencontres. Augustine Boakye complète le podium avec 2 342 minutes, preuve de son importance dans l’animation offensive.

Zuriko Davitashvili (2 074 minutes) et Florian Tardieu (2 068 minutes) suivent de près. Le Géorgien apporte de la constance dans le secteur offensif, tandis que Tardieu régule l’entrejeu. Lucas Stassin, avec 1 967 minutes, en plus d'être en grande forme, n'est pas économisé par Montanier qui en a fait son joueur de base en attaque.

Pedro s’impose, la hiérarchie évolue

Le constat le plus marquant des dernières semaines concerne Kévin Pedro. Avec 1 499 minutes en seulement 21 apparitions, dont 18 titularisations, le défenseur a franchi un cap. Sa progression rapide se reflète dans son temps de jeu. Il s’est installé comme titulaire, au point de devancer certains profils plus expérimentés.

Dans le même registre, Mahmoud Jaber affiche également 1 499 minutes. Une donnée révélatrice de la confiance accordée par le staff lorsqu’il est disponible.

À l’inverse, certains joueurs voient leur rôle diminuer. João Ferreira, avec 1 002 minutes en 16 matchs, paie ses difficultés et sa blessure. Son temps de jeu reste significatif, mais la dynamique actuelle le place en retrait derrière Pedro ou Appiah dans certaines configurations de jeu.

Une profondeur encore inégale

Plus bas dans le classement, Dennis Appiah (813 minutes) et Julien Le Cardinal (774 minutes) possèdent des temps de jeu similaires, mais une dynamique aux antipodes. Le premier n'est qu'une solution de rotation lorsque le second est promu vice-capitaine et indéboulonnable depuis son arrivée cet hiver. Même constat que Le Cardinal pour Abdoulaye Kanté (669 minutes).

En revanche, plusieurs profils offensifs ou jeunes joueurs peinent à exister dans la durée. Joshua Duffus, malgré 25 apparitions, ne cumule que 566 minutes. Une utilisation fragmentée qui traduit un rôle secondaire et de moins en moins décisif.

Montanier s’appuie sur un noyau restreint dans cette fin de saison. Une stratégie classique dans un sprint final, mais qui pose la question de la gestion physique et des alternatives. À l’approche du déplacement à Bastia puis de la réception de Troyes, cette hiérarchie pourrait encore évoluer. Mais une tendance se dégage clairement : l’ASSE avance avec un groupe stable et identifié, où chaque minute disputée confirme les choix du staff.