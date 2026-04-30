C'est la très bonne nouvelle de la semaine pour l'Équipe de Foot Fauteuil ASSE Cœur Vert Aésio Mutuelle. Deux joueurs s'apprêtent à rejoindre l'Équipe de France pour un stage de préparation !

La Coupe du Monde 2026 est le prochain objectif de Jonathan Détrier et Noah Bouchareb. Alors que l'ASSE prépare sa prochaine journée à Douai, le 16 mai prochain, les deux Stéphanois ont appris qu'ils faisaient partie des 10 sélectionnés pour un stage de préparation à la FIPFA World Cup 2026 qui se déroulera en Argentine, du 18 au 24 octobre. Ce rassemblement, qui se déroule du 30 avril au 04 mai, est une belle opportunité pour se mettre en avant. L'objectif est simple : espérer obtenir une place dans le groupe français.

Deux joueurs d'expérience du côté de l'ASSE

D'année en année, la section de foot fauteuil ASSE Cœur Vert Aésio Mutuelle progresse. Elle s'installe de manière durable en Première Division. L'équipe de Pascal Brousmiche est actuellement en 6e position du championnat, mais il reste encore deux journées à Douai et à Troyes durant le mois de mai pour, pourquoi pas, prétendre à jouer plus haut.

Dans cet effectif de l'ASSE figurent nos deux sélectionnés. De son côté, Jonathan Détrier a été sacré champion d'Europe en 2025 avec les Français. Il y a quelques mois, ce dernier décrivait son rôle au sein du collectif stéphanois. "Je suis là pour intégrer les nouveaux, je connais Noa (Bouchareb) de l’Équipe de France, j’ai l’habitude d’affronter Amine (Souabni) depuis très longtemps. L’idée est de les aider à s’intégrer pour créer un collectif. Mais je ne suis pas le seul à avoir ce rôle. On est tous dans une bonne dynamique d’équipe."

Justement, le second joueur sélectionné, Noah Bouchareb, possède déjà une belle expérience en dehors de l'ASSE. Réserviste lors du dernier Euro, il a de nouveau été appelé avec la France. Ce sera donc, pour lui, l'opportunité de montrer toute l'étendue de son talent pour obtenir une place précieuse pour la FIPFA World Cup 2026.