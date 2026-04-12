Gautier Larsonneur (6)

Il a livré une prestation sérieuse malgré le penalty encaissé, sur lequel il ne peut pas grand-chose. Présent dans ses sorties et vigilant sur les centres, il a rassuré sa défense dans les moments clés. Sa fin de match est importante, avec plusieurs interventions propres, notamment sur corner. Il a aussi bien géré une petite alerte physique en fin de rencontre. Un match globalement solide dans la gestion.

⭐ Julien Le Cardinal (7)

Très solide défensivement, il a parfaitement contenu les offensives adverses, notamment face à Robinet. Son sens de l’anticipation et ses interventions propres ont marqué la rencontre. Il s’est aussi illustré offensivement, avec une tête dangereuse et un ballon sur le poteau. Patron de la défense, il a imposé son rythme. Une prestation complète.

Kévin Pedro (6)

Actif dans son couloir, il a beaucoup apporté offensivement avec ses projections répétées. Défensivement, il a été sérieux dans ses duels et ses replis. Son activité a permis d’étirer le bloc adverse. Il est aussi impliqué dans les phases de pressing haut. Un match appliqué, dans la continuité de ses dernières sorties.

Mickaël Nadé (7)

Très propre défensivement, il a su gérer les situations de transition avec autorité. Ses interventions ont souvent coupé les offensives adverses, notamment en seconde période. Il a également été présent dans la surface adverse sur coups de pied arrêtés. Sa lecture du jeu a été précieuse. Une performance maîtrisée.

Ben Old (6)

Actif sur son côté, il a alterné entre phases offensives et repli défensif. Il a réalisé plusieurs retours importants pour couper des situations adverses. Offensivement, il a tenté de dynamiser le jeu, même si tout n’a pas été précis. Son volume de jeu reste intéressant. Une prestation correcte.

Abdoulaye Kanté (6)

Présent dans l’impact et le travail de récupération, il a équilibré l’entrejeu. Il s’est projeté par moments, avec quelques centres intéressants. Défensivement, il a contribué à couper les transitions adverses. Sa sortie en seconde période a coïncidé avec une réorganisation du milieu. Un match sérieux.

Aïmen Moueffek (6)

Très actif en première période, il s’est procuré une grosse occasion dès le début du match. Sa capacité à se projeter a posé des problèmes à l’adversaire. Il a parfois manqué de justesse dans le dernier geste. Son activité a été précieuse dans le pressing. Une prestation intéressante avant sa sortie.

Augustine Boakye (6)

Important dans le pressing qui amène l’ouverture du score, il a pesé sur la défense adverse. Il a tenté de créer des décalages dans les petits espaces. Malheureusement, sa sortie sur blessure a freiné son match. Il a tout de même apporté de l’intensité.

Lucas Stassin (7)

Encore décisif, il ouvre le score grâce à son sens du placement et son sang-froid. Très actif dans le pressing, il a gêné la relance adverse. Il a également pesé dans les duels et les appels. Toujours présent dans les moments importants, il confirme sa bonne forme. Un match efficace.

Zuriko Davitashvili (7)

Très remuant, il a été impliqué dans la majorité des situations offensives. Il inscrit le but de la victoire avec sang-froid et précision. Ses prises d’initiative ont souvent déséquilibré la défense adverse. Il a aussi multiplié les centres et les frappes. Une prestation décisive.

Irvin Cardona (5)

Disponible dans le jeu, il a participé aux combinaisons offensives. Il s’est procuré quelques situations intéressantes mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Ses centres n’ont pas toujours trouvé preneur. Il a néanmoins apporté du mouvement. Une prestation mitigée.

👔 Philippe Montanier (7)

Son équipe a affiché de la maîtrise et une vraie cohérence collective. Les ajustements en cours de match ont permis de reprendre le contrôle après l’égalisation. Le pressing et l’intensité ont été constants. Il a su maintenir son groupe dans une dynamique positive. Un coaching efficace dans un match important.