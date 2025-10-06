Le week-end a une nouvelle fois été animé pour les anciens joueurs de l’AS Saint-Étienne. Entre les exploits de Jean-Philippe Krasso à Paris, le but décisif de Ryad Boudebouz en Algérie et le doublé signé Frédéric Injai en Indonésie, plusieurs ex-Verts se sont distingués aux quatre coins du globe. Retour sur leurs performances.

Ce vendredi, Jean-Philippe Krasso a encore brillé avec le Paris FC. Auteur d’un but à la 30e minute et passeur décisif sur l’ouverture du score, l’ancien buteur des Verts a guidé les siens vers un succès très convaincant contre Lorient (2-0).

En Algérie, Ryad Boudebouz a également été décisif avec la JS Kabylie, inscrivant le but de la victoire face au Paradou (2-1).

Plus bas dans la hiérarchie, Lucas Calodat a offert un point précieux au Mans. Son égalisation à la 90+2e minute contre Troyes (2-2) a confirmé sa belle progression depuis son départ de Saint-Étienne.

Autres buteurs du vendredi : Kader Bamba (Clermont) malgré la défaite à Pau (3-1), Enzo Mayilla (Aubagne) contre Dijon (1-1), et Jimmy Giraudon (Orléans), auteur d’un but précoce à Paris 13 Atletico (2-2).

Pau domine Clermont, les anciens Verts au cœur du match

Le duel Pau – Clermont (3-1) a offert un bel affrontement entre anciens Stéphanois. Anthony Briançon et Noah Raveyre ont livré une prestation sérieuse dans les rangs béarnais, tandis que Setigui Karamoko, entré en fin de match, a contribué à la solidité défensive de son équipe. En face, Kader Bamba et Henri Saivet n’ont pas pu éviter la défaite des Auvergnats.

En Espagne, Yvan Neyou (Getafe) est entré à la pause face à Osasuna et a écopé d’un avertissement, tandis que Falaye Sacko a disputé l’intégralité du match avec Neftchi (2-2).

Samedi : Frédéric Injai signe un doublé

Le samedi a été marqué par le retour en forme de Frédéric Injai. Le milieu formé à l’ASSE a inscrit un doublé (15e, 88e) lors de la victoire du PSS Sleman (3-0) en Indonésie.

En Afrique, Mahmoud Bentayg a offert une passe décisive avec Zamalek (1-1). En Europe, Ruben Aguilar et Morgan Guilavogui ont participé à la victoire du RC Lens à Auxerre (2-1), tandis que Niels Nkounkou (Torino) a délivré une passe lors du spectaculaire 3-3 face à la Lazio.

Enfin, William Saliba a encore été solide avec Arsenal, vainqueur 2-0 de West Ham, confirmant sa place parmi les meilleurs défenseurs de Premier League... et du monde !