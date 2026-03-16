Tenu en échec au Stade des Alpes (0-0), les Stéphanois version Philippe Montanier restent invaincus depuis six rencontres. Solides défensivement hier soir, c’est en revanche l’attaque des Verts qui était en berne. Retour sur la rencontre en chiffres.

Déterminant hier soir, Brice Maubleu est l’acteur clé de cette rencontre côté stéphanois. Remplaçant d’un Gautier Larsonneur absent, il retrouvait son ancien terrain grenoblois où il a passé plusieurs saisons. Un terrain qui semble l’inspirer : puisqu'il est l’auteur de trois arrêts clés hier soir. Il affiche même une statistique de 1,15 buts évités preuve de son très bon match hier. Rassurant, Maubleu rapporte un point précieux hier avec ses partenaires et s'offre un clean-sheet pour sa première en championnat avec les verts.

Grenoble a gêné Sainté

Peu inspirés, les Stéphanois ont été gênés par le pressing et l’intensité mis dans les duels par les Grenoblois. Au total, la rencontre s’est terminée avec 87 duels disputés, dont 48 remportés par les locaux. Un total donc 55% de duel perdu pour les verts, qui notamment au milieu ont été gêné par la mise en place grenobloise.

Malgré les duels et l'impact, on compte également 10 fautes côté grenoblois et 11 côté stéphanois. Dans un match qui se voulait assez haché et qui s’est étonnamment terminé avec seulement un carton jaune pour Grenoble et deux pour Saint-Étienne.

Nombreuse situation était assez litigieuse, entre faute d'anti-jeu et volonté de frustré l'adversaire. Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin entre autre ont été cerné tout au long de la rencontre, freinant leur impact offensif.

Des Verts dominés et peu inspiré

Faute d’inspiration et d’efficacité offensive, avec seulement six frappes dont deux cadrées, les Verts ont été assez nettement dominés dans le jeu. Tout du moins dans l'engagement. Mais les verts se sont attelé de gérer leurs temps faibles.

Grenoble a terminé la rencontre avec 1,16 xG pour 15 tirs dont 4 cadrés, tandis que Saint-Étienne n’affiche que 0,25 xG, l’un de ses totaux les plus faibles de la saison.

Complètement muselé, Stassin n’aura touché que 28 ballons durant la rencontre, dont 7 lors de duels. Difficile pour le point d’appui stéphanois de se mettre en position : il ne s’est procuré qu’une seule frappe, à 25 mètres, non cadrée.

La défense rassure

Dans un match où il est difficile de gagner, Philippe Montanier l’a rappelé : il faut au moins ne pas perdre. Au regard de la physionomie de la rencontre, ce point pris à Grenoble reste donc un bon résultat.

Les cadres défensifs comme Le Cardinal, Nadé ou Kanté ont répondu présent, avec des statistiques de duels remportés supérieures à 50 %.

Dans le jeu, c'est finalement Ben Old qui confirme semaine après semaine à son poste. Hier soir, il aura été le joueur le plus remuant côté stéphanois avec 81 ballons touchés et 14 duels disputés. Entre projection, passes courtes et jeu long, le latéral néo-zélandais a rendu une copie solide.

Dans le Chaudron la semaine prochaine contre Annecy, les Verts devront bonifier ce point précieux et valider leur bonne série. Côté rassurant, Saint-Étienne enchaîne un nouveau clean sheet sous Montanier. Et se montre capable de gérer ses rencontres même quand les temps forts sont aux adversaires.