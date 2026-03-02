Le football français continue de se transformer. Alors que LFP Media traverse une zone de turbulences marquée par l’annonce du départ de son directeur général Nicolas de Tavernost, les discussions se multiplient autour de l’avenir audiovisuel de la Ligue 1. Dans un contexte économique fragile, où la valeur des droits télé est scrutée et débattue, la Ligue cherche à redonner de la cohérence et de l’attractivité à son produit phare.

La plateforme Ligue 1+, qui diffusera prochainement l’intégralité des neuf matches de chaque journée, devient le pilier central de cette stratégie. L’objectif est ambitieux : conquérir un million d’abonnés supplémentaires d’ici 2029. Pour y parvenir, il ne suffit plus seulement de proposer les matches. Il faut recréer des habitudes, structurer les rendez-vous et redonner de la lisibilité au week-end de championnat.

Depuis plusieurs saisons, la programmation éclatée a parfois brouillé les repères des supporters. Entre les changements de diffuseurs, de Mediapro à Amazon Prime Video, puis DAZN, la stabilité a fait défaut. La LFP souhaite désormais reprendre la main sur l’organisation des soirées et offrir une architecture plus claire, avec des horaires harmonisés et des moments forts identifiables.

Le multiplex du samedi soir va faire son retour en Ligue 1

Dans cette logique, un changement majeur est déjà acté pour la saison prochaine, comme l'explique le journal L'Equipe : le retour du multiplex du samedi soir. Abandonné à l’issue de la saison 2020-2021, lors de la période Mediapro, ce format emblématique n’avait jamais été réintroduit depuis. Il reviendra avec quatre matches disputés simultanément à 20h45.

L’idée n’est pas de proposer un simple regroupement d’affiches secondaires. Au contraire, une rencontre de bon niveau sera intégrée au multiplex afin d’en faire un véritable rendez-vous attractif. Cette nouvelle organisation permettra d’articuler la Ligue 1 autour de trois grandes soirées : vendredi, samedi et dimanche, chacune avec un coup d’envoi à 20h45.

Cette reprogrammation est rendue possible par le fait que Ligue 1+ diffusera désormais l’ensemble des rencontres, y compris l’affiche actuellement détenue par beIN Sports jusqu’à la fin de saison. Le magazine du dimanche soir, proposé avant et après le match phare, sera quant à lui accessible gratuitement afin d’élargir l’audience et d’attirer de nouveaux abonnés.

Avec le retour du multiplex, la LFP tente de renouer avec une formule populaire auprès des supporters tout en répondant à ses impératifs économiques. Un pari stratégique pour redonner de la dynamique à la Ligue 1 et stabiliser enfin son modèle audiovisuel.