ASSE a décroché une victoire précieuse à Guingamp (2-1) et Patrick Guillou n’a pas manqué de saluer la métamorphose stéphanoise dans les colonnes du Progrès. Une lecture passionnée, imagée et lucide d’un succès qui pourrait compter dans la course au haut de tableau.

L’ASSE a retrouvé le sourire au Roudourou. Un succès 2-1 face à Guingamp qui fait du bien. Au classement d’abord. Dans les têtes surtout. Patrick Guillou, consultant et ancien Vert, a livré son analyse dans Le Progrès. Fidèle à son style. Imagé. Inspiré. Sans filtre. Pour lui, cette victoire a un parfum particulier. Celui d’une équipe qui se reconnecte avec le succès. Qui retrouve confiance. Qui séduit à nouveau son public. Il évoque une atmosphère positive. Une dynamique qui se crée. Et un entraîneur qui remet son groupe sur les rails.

Un 4-2-3-1 qui change tout.

Au-delà du résultat, Patrick Guillou insiste sur les enseignements tactiques. Le traditionnel 4-3-3 a laissé place à un 4-2-3-1 hybride et modulable. Un choix fort. Un choix payant. L’ASSE a affiché davantage de pondération dans le pressing. Moins de précipitation. Plus de justesse dans la récupération. Les espaces à attaquer se sont multipliés. Le deuxième but symbolise cette évolution.

Transition rapide. Passe verticale. Projection dans l’espace libre. Jeu sur la largeur. Centre précis. Finition en une touche. Brillant. Les Verts ont même marqué dans leurs temps faibles. Preuve d’une efficacité retrouvée. Le groupe montre un autre visage. Une autre mentalité. Plus mature. Plus clinique dans les zones décisives.

ASSE : Une victoire précieuse mais des axes à corriger.

Tout n’a pas été parfait. Guillou le souligne aussi. La fin de match a fait monter la tension. Les Stéphanois ont reculé. Subi. Serré les dents. Suspense inutile. Le milieu a perdu en impact dans la dernière demi-heure. L’intensité a baissé. Certains ballons ont été rendus trop vite. La gestion du tempo s’est faite plus hasardeuse. Le jeu de transition a perdu en efficacité. La maîtrise collective doit encore progresser.

Mais ces trois points valent de l’or. L’ASSE a gagné avec ses tripes. Priorité à la solidité. À l’efficacité. Pour durer, il faudra éviter le feu de paille. Entretenir la flamme. Confirmer dès le prochain rendez-vous. Car cette victoire pourrait bien marquer un tournant dans la saison stéphanoise.