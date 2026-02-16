Leader de Ligue 2, l’ESTAC traverse une période délicate. Avant le déplacement à Bastia, les Troyens doivent composer avec neuf absents, dans un contexte sportif devenu nettement plus instable.

La fin d’année 2025 avait pourtant tout d’un long fleuve tranquille pour l’ESTAC. Solide leader de Ligue 2, Troyes avançait avec maîtrise et semblait avoir pris la mesure du championnat. Mais depuis plusieurs semaines, la mécanique s’est grippée. L’avance construite fond journée après journée, et la dynamique s’est inversée.

La défaite à Guingamp a marqué un premier coup d’arrêt. Celle concédée à domicile face au Mans a confirmé un malaise plus profond. L’élimination en Coupe de France contre Lens a ensuite entamé la confiance, avant qu’un nouveau revers à Nancy, au stade Marcel-Picot, ne vienne accentuer les doutes. Le leader vacille, l'ESTAC n'avance plus et ses poursuivants se rapprochent.

En interne, le discours se veut mesuré. Antoine Sibierski, directeur sportif du club aubois, s’efforce d’éteindre l’incendie naissant devant la presse. L’ESTAC reste dans les temps, répète-t-il, et la marge demeure suffisante pour voir venir. Mais les faits sont têtus, et la série est inquiétante. Et elle s'explique.

ESTAC : une infirmerie pleine avant Bastia

Le déplacement en Corse, ce lundi, s’annonce périlleux à plus d’un titre. Sur le plan comptable, Bastia occupe la place de lanterne rouge de Ligue 2. Sur le papier, l’opposition paraît abordable. Dans les faits, Troyes se présentera diminué comme rarement cette saison.

Neuf absents figurent sur la liste. Nicolas Lemaître, gardien numéro un, est toujours indisponible après sa rupture du ligament croisé du genou contractée en octobre. Sa saison est terminée depuis longtemps. Hillel Konaté, qui avait pris le relais, est lui aussi forfait. Victime d’un choc à l’entraînement ayant entraîné une perte de connaissance, il suit un protocole commotion et manquera au minimum les deux prochaines rencontres.

La responsabilité des cages troyennes reviendra donc à Zacharie Boucher. L’expérimenté portier de 33 ans, ancien de la maison bastiaise, connaît le contexte corse. Derrière lui, le jeune Marc-Anthony Nkoumouck (19 ans), originaire de Romilly-sur-Seine, prendra place sur le banc.

Au milieu de terrain, la suspension de Mouhamed Diop complique encore la tâche. La sentinelle troyenne, précieuse dans l’équilibre collectif, purge un match après son carton jaune reçu face à Lens en Coupe de France. Son absence prive l’ESTAC d’un régulateur essentiel.

Alexandre Phliponeau et Ibrahim Traoré, tous deux touchés à la cuisse, voient leur saison sérieusement compromise. Paolo Gozzi, Merwan Ifnaoui, Ismaël Boura et Lucas Maronnier complètent la liste.

Ligue 2 : un tournant pour le leader ?

L’accumulation des pépins fragilise un collectif qui semblait jusqu’ici maîtriser son sujet en Ligue 2. Si l’ESTAC conserve la tête du classement, la marge s’amenuise et la confiance s’effrite. Ce déplacement à Bastia prend ainsi des allures de match charnière. Troyes n'a plus qu'une longueur d'avance avant de disputer cette dernière rencontre de J23 de Ligue 2.

L'ASSE et les concurrents des troyens vont évidemment observer avec attention la rencontre du jour.

Source : L’Est Éclair