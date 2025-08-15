L’ASSE reçoit Rodez pour la deuxième journée de Ligue 2. Après un match nul 3-3 face à Laval lors de la première rencontre, un résultat laissant quelques regrets, les Verts comptent sur cette première à domicile pour capitaliser sur ce point pris à l’extérieur. En attendant, l’entraîneur stéphanois s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match sur le retour de Lucas Stassin et l'arrivée enfin actée de Joshua Duffus. Le norvégien pourra compter sur 2 buteurs dans son groupe. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l'ASSE) : " Je trouve qu'on a fait 15 premières minutes très bonnes (à Laval) en dominant notre adversaire. On a été bons dans l'intensité du match, on les a acculés sur leur dernier tiers. Par contre, on a concédé ce premier but sur leur première incursion dans la surface avec une tête magnifique. Nous avons eu de bonnes réponses, nous sommes revenus à 2-1. Il y a eu de bons moments avec Moueffek et Boakye étaient très impliqué et très décisifs dans toutes les actions. Cardona, Ben Old étaient aussi très impliqué. Je pense que nous sommes revenus à contrôler le match en possession de balle et nous avons mis de la pression sur eux.

En revanche, je n'ai pas du tout aimé notre deuxième période. On leur a laissé le ballon, la possibilité de créer des choses alors que c'était à nous plutôt de le faire. J'ai malgré tout apprécié le but qu'on a marqué. Il y a eu beaucoup de combinaisons entre les joueurs. C'était vraiment un beau but. Mais je regrette le fait qu'on ait laissé la partie créative, la création du jeu à l'adversaire. Il y a des possibilités d'aller jusqu'à 4-2. On a eu les occasions, on était plus proche du 4-2 avec notamment deux centres de Annan qui, s'ils avaient été un peu plus précis, auraient pu nous amener à ce quatrième but et fermer l'issue de la rencontre. Donc voilà, si je dois faire un bilan, cette deuxième période ne m'a pas plu. J'ai beaucoup aimé des bonnes parties de la première période. Il faut qu'on continue comme ça et. qu'on reste aux commandes du jeu. Avoir le courage et l'intensité nécessaires pour garder le contrôle du jeu, c'est ce qu'on doit rechercher. "

Stassin et Duffus complémentaires ?

Eirik Horneland (Coach de l'ASSE) : "J'ai hâte de pouvoir commencer à réfléchir à ma composition d'équipe. Je pense que Boakye a joué très bien contre Laval en tant qu'attaquant. Mais nous voulons un numéro 9 clair pour donner plus de flexibilité à l'attaquant. Boakye est aussi un joueur de côté. Dans notre système de jeu, le poste d'avant-centre est très important, même si je trouve qu'Augustine Boakye, dans son registre, a vraiment bien joué le rôle contre Laval. Mais c'est vraiment une satisfaction de retrouver des attaquants, des purs attaquants.

Lucas, ça va bien physiquement, mentalement, moi, je l'ai trouvé très bien. On le voit évoluer avec nous depuis quelques semaines à l'entraînement. Il fait vraiment des différences, il est facile à trouver par ses coéquipiers. Il marque, il a l'air en confiance, il donne de la confiance aussi à ses partenaires. Il est très concentré et déterminé à être bon sur le terrain. Il a bâti cette confiance sur cette deuxième partie de saison, la saison dernière. Il l'a conservée pendant l'été et là, on l’a retrouvé à l'entraînement. Je le trouve parfaitement prêt.

Je suis très heureux d'avoir les buteurs de retour. Nous voulons jouer avec des buteurs et maintenant, nous avons deux buteurs dans l'équipe pour Rodez. Ils sont prêts tous les deux depuis quelques semaines, notamment Joshua. Ça nous permet d'avoir une vraie concurrence à l'entraînement. On pense aussi qu'ils peuvent être compatibles ensemble sur le terrain."