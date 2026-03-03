Ils ne portent plus le maillot vert, mais continuent d’alimenter les feuilles de match partout en Europe et au-delà. Ce week-end encore, plusieurs anciens joueurs de l’AS Saint-Étienne se sont illustrés. Tour des stades...

En Premier League, William Saliba s’est offert un but important lors de la victoire d’Arsenal 2-1 face à Chelsea. Le défenseur français a inscrit un but lors de l'affiche de ce championnat anglais, confirmant son poids grandissant dans l’un des clubs les plus exposés du continent. Didier Deschamps a dû apprécier...

En Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang a été l’un des grands hommes du week-end. L’attaquant marseillais a inscrit un doublé (81e et 90+1e) lors du succès spectaculaire 3-2 contre Lyon. Deux réalisations dans le money-time qui ont scellé la rencontre et rappelé son instinct intact de finisseur. Arnaud Nordin a lui aussi trouvé le chemin des filets avec Rennes, auteur de l’unique but de la victoire face à Toulouse (1-0).

Les ex-Verts décisifs à l’étranger

Lamine Ghezali a livré l’une des prestations les plus complètes du week-end avec l’AC Oulu. Lors d’un large succès 5-0, il a inscrit un but, délivré deux passes décisives (sur les premier et troisième buts) et participé activement à la démonstration offensive de son équipe.

Jonathan Bamba a marqué avec Chicago Fire lors d’une victoire 3-0 contre Montréal, tandis que Samy Baghdadi a ouvert le score avec Sochaux (victoire 2-1 face à Villefranche). Naïs Djouahra a inscrit un but à Porto malgré la défaite d’Arouca (3-1). Même scénario pour Oussama Tannane, buteur avec Umm Salal lors d’un match nul 2-2 au Qatar.

En National, Jules Meyer a égalisé à la 90e minute avec Bourg-en-Bresse (2-2), tandis que Kenny Rocha Santos a marqué pour Rouen. En Roumanie, Mickaël Panos a également trouvé le chemin des filets.

Côté sanctions, un seul carton rouge est à signaler. Jérémy Mellot a été expulsé dans le temps additionnel lors de la défaite de Castellon (1-3). Un week-end globalement calme sur le plan disciplinaire pour les anciens Stéphanois.

Source : Site Anciens Verts