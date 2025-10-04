Un nouveau défi attend l’AS Saint-Étienne (ASSE) ce samedi soir avec un déplacement à Montpellier pour la 9ᵉ journée de Ligue 2. Après avoir subi leur première défaite de la saison face à Guingamp, les hommes d’Eirik Horneland veulent impérativement se relancer. Le rendez-vous, prévu à 20h, s’annonce déjà comme un test de caractère. Voici les XI stéphanois qui débuteront la rencontre !

L’adversaire, le Montpellier Hérault SC, vit une période de transition délicate. La saison dernière, marquée par une descente en Ligue 2 après un exercice cauchemardesque, a laissé des traces. Les Pailladins, désormais sous la houlette de Zoumana Camara, tentent de rebâtir un projet solide. Classés 7ᵉ avec 11 points, ils ont montré de belles choses, mais aussi certaines fragilités, notamment lors de revers évitables contre Troyes, Guingamp ou Boulogne. Face à l’ASSE, ils auront à cœur de faire bonne figure devant leur public.

Bernauer suspendu, 2 blessés dans le Forez

Les Verts, eux, doivent encore composer avec un effectif réduit. Djylian N’Guessan, sollicité par l’équipe de France U20 pour la Coupe du Monde au Chili, n’est pas disponible. Luan Gadegbeku et Lassana Traoré, blessés, poursuivent leur convalescence. S’ajoute la suspension de Maxime Bernauer, coupable d’un excès d’engagement contre Guingamp.

Quelques satisfactions rééquilibrent la balance. Aïmen Moueffek, annoncé forfait de longue durée, a déjà rejoué à Amiens et retrouvé une place de titulaire contre les Bretons. Joao Ferreira, après deux matchs manqués, a également repris du rythme en fin de rencontre. Mais l’imbroglio autour de Pierre Ekwah continue d’alimenter les discussions. Le milieu refuse toujours de porter à nouveau le maillot vert. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, eux, restent hors des plans du coach norvégien.

Pour l’ASSE, cette rencontre apparaît comme un tournant. Une victoire en Hérault permettrait de gommer le faux pas contre Guingamp et d’envoyer un signal fort dans la course à la montée.

La compo de l'ASSE