Les autorités viennent de trancher : les supporters de l’AS Saint-Étienne (ASSE) ne pourront pas se rendre au stade de la Mosson le Samedi 4 octobre pour la rencontre de la 9e journée de Ligue 2, face au Montpellier Hérault SC. Un arrêté préfectoral vient d’être publié, et entérine cette interdiction.

Ce qui met fin à tout espoir de voir les fidèles stéphanois accompagner leur équipe lors de ce déplacement important. La mesure, justifiée par des « raisons de sécurité », suscite déjà de nombreuses réactions.

Une décision motivée par le risque d’incidents

Le préfet de l’Hérault explique que cette interdiction vise à prévenir d’éventuels affrontements entre supporters des deux camps. L’historique des rencontres entre l’ASSE et Montpellier pèse lourd dans la balance : plusieurs matchs passés ont en effet été marqués par des tensions, parfois même par des violences aux abords des stades. Les autorités parlent d’un « contexte à risque » qui rend nécessaire cette décision préventive. En parallèle, le dispositif sécuritaire de la région est déjà mobilisé sur d’autres événements, ce qui limite la capacité à encadrer des déplacements massifs de supporters.

La saison dernière, la rencontre aller avait été marquée par des affrontements entre les Magic Fans et les ultras pailladins. Lors de leur arrivée aux abords du parcage, les supporters héraultais avaient alors échangé différents projectiles avec les pensionnaires du Kop Nord. Suite à cela, le préfet de la Loire avait pris la décision de renvoyer les visiteurs en Occitanie avant le coup d’envoi de la rencontre.

Le match retour, disputé le dimanche 16 mars, avait aussi connu des débordements. Quasiment condamnés à la relégation après le second but de Lucas Stassin, les ultras de la Butte Paillade ont littéralement mis le feu à leur tribune après avoir jeté différents fumigènes. La rencontre avait alors été intérrompue et l’ASSE avait vu sa victoire 2-0 être entérinée, 1 mois plus tard.

Une déception pour les supporters de l’ASSE

Cette interdiction est vécue comme une nouvelle frustration pour les fans de l’ASSE, déjà confrontés à plusieurs restrictions de déplacement ces dernières saisons, notamment à Montpellier la saison passée. Beaucoup espéraient être présents pour encourager leur équipe dans une rencontre qui pourrait s’avérer déterminante. Une fois de plus, c’est à distance que le peuple vert devra faire entendre sa voix, un coup dur pour l’ambiance mais aussi pour le lien qui unit les supporters à leur club.