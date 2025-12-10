Avant de se déplacer à Geoffroy-Guichard pour défier l'ASSE, Bastia présente un triste bilan à l’extérieur cette saison. Les Corses n’ont pas gagné le moindre match en dehors de l'île de Beauté. Ce n’est pas la seule statistique qui fait tache sur le bilan du Sporting hors de ses bases.

Le Sporting Club de Bastia est indéniablement l’équipe la plus en difficulté cette saison en Ligue 2. Les Corses n’ont gagné qu'une seule de leurs seize rencontres de championnat et sont à 8 points d’Amiens, Nancy et Laval, respectivement 15ᵉ, 16ᵉ et 17ᵉ.

Depuis son succès face à Clermont (1-0), le 31 octobre, Bastia a replongé avec trois défaites en championnat. La dernière rencontre du Sporting a été interrompue suite au jet d’un fumigène sur Bradley Danger. Les Bastiais vont donc arriver dans le Chaudron dans une mauvaise dynamique.

Bastia n’a inscrit aucun but à l'extérieur

Les Bastiais sont à la peine à l’extérieur cette saison. Avant son dernier déplacement de l’année en championnat face à l'ASSE, les Corses n’ont pris que 2 points en huit déplacements. Le Sporting reste sur trois revers hors de leurs bases et n’ont plus pris de point à l’extérieur depuis le 26 septembre.

Les 2 points pris par les Bastiais à l’extérieur étaient à Amiens et Grenoble, lors de deux rencontres s’étant achevées sur le score de 0-0. Pire encore, Bastia n’a toujours pas inscrit le moindre but en huit déplacements cette saison. L’unique but inscrit par les Corses à l’extérieur était à Troyes. Malheureusement pour eux, le ballon avait franchi la ligne mais l’arbitre de la rencontre n’avait pas validé le but, faute de goal line technology.

À chaque rencontre, le même scénario revient. Bastia défend longtemps. Bastia subit les temps forts. Bastia finit par craquer. Les chiffres illustrent cette spirale. Huit buts encaissés loin de Furiani et un impact offensif quasi nul. Avant de venir à Geoffroy-Guichard, le doute s’est installé.

Une dynamique fragile avant de défier l’ASSE

La pauvreté offensive hors de ses bases résume les difficultés actuelles. Bastia n’a inscrit aucun but en huit déplacements. Ce mutisme pèse lourd sur la confiance. Les deux seuls points pris l’ont été dans des matchs verrouillés. Un nul à Amiens. Un autre à Grenoble. Le Sporting n’a jamais su inverser la tendance cette saison. Ces résultats reflètent une fragilité mentale. Bastia ne parvient donc ni à surprendre, ni à renverser. Cette dynamique négative rend chaque déplacement un peu plus compliqué que le précédent.

Se rendre à Geoffroy-Guichard dans ces conditions n’a rien d’idéal. L’ASSE, entraînée par Eirik Horneland, veut se relancer après une défaite à Dunkerque. Les Verts ont besoin de prendre des points à domicile. Face à la pression du Chaudron, Bastia devra faire preuve d’une rigueur extrême pour ne pas subir une nouvelle soirée difficile. Le premier objectif sera de briser la série noire : marquer enfin à l’extérieur. Sans cela, espérer ramener un résultat relèvera de l’exploit.