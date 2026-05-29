Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer le match retour des barrages pour une place en Ligue 1, sur la pelouse de Nice. Les Verts doivent obligatoirement gagner, peu importe la manière, pour obtenir leur promotion à l’Allianz Riviera. Philippe Montanier a dévoilé son onze pour cette rencontre.

Après un match aller où aucune équipe n’est parvenue à prendre le meilleur sur l’autre, tout est encore possible. À domicile mais sans public, le club azuréen joue sa dernière chance de sauver sa saison et d’éviter la relégation. L’ASSE doit également sauver son exercice 2025-2026 en assurant l’essentiel en retrouvant l’élite.

L'ASSE et Nice battent un record peu glorieux

La pression est donc sur les deux équipes qui devront se départager après le 0-0 de mardi. Deux clubs pour qui jouer ces barrages demeure être une anomalie. Nice fait partie des plus gros budgets de Ligue 1 et avait disputé les barrages pour se qualifier en Ligue des Champions en août. Les Verts ont eux dépensé plus que toutes les autres équipes de Ligue 2 lors des deux derniers mercatos et étaient les favoris numéro un pour la montée directe.

Ben Old de retour dans le groupe

Trois jours après le match aller, l’infirmerie de l’ASSE ne s’est pas vraiment vidée. Mahmoud Jaber, Paul Eymard et Chico Lamba manqueront ce dernier match de la saison et ne reporteront pas le maillot vert avant la saison prochaine.

Nadir El Jamali, qui a repris les séances en salle après sa blessure au genou, n’est pas apte à revenir dans le groupe. Philippe Montanier a également annoncé la fin de saison de Djylian N’Guessan, qui était déjà absent mardi soir.

Florian Tardieu a retrouvé les terrains après presque trois mois d’absence. Le milieu pourrait disputer son dernier match en tant que joueur de l’ASSE ce soir à Nice. Il ne devrait pas être conservé par le club cet été.

Mercato : Un joueur de l'ASSE annonce son départ après le barrage

Absent de la feuille de match mardi, Ben Old est disponible pour cette partie. Philippe Montanier a annoncé pouvoir compter sur lui pour ce match retour. Attendu en sélection dans quelques jours, une titularisation du Néo-Zélandais n’était pas certaine.

La composition de l’ASSE