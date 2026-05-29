Le Stade Lavallois prépare un nouveau chapitre de son histoire. Après une saison particulièrement compliquée sur le plan sportif, les Tangos vont repartir avec un nouveau visage sur leur banc dès l’exercice prochain après leur maintien en ligue 2.

Maintenus dans la douleur après des barrages extrêmement tendus face au FC Rouen (2-1), les Lavallois ont longtemps flirté avec une relégation en National. Une situation bien loin des ambitions affichées il y a encore quelques mois. Malgré tout, le club mayennais disputera bien une cinquième saison consécutive en Ligue 2.

Dans ce contexte, le Stade Lavallois a décidé d’ouvrir un nouveau cycle. Les dirigeants devront désormais trouver le profil capable de relancer une dynamique positive dans un championnat toujours plus relevé.

Olivier Frapolli aura marqué Laval

Ce vendredi, le club tango a officialisé dans un communiqué le départ d’Olivier Frapolli à l’issue de la saison. Arrivé en 2019, le technicien de 54 ans aura profondément marqué l’histoire récente du Stade Lavallois.

Sous ses ordres, Laval a retrouvé la Ligue 2 grâce à un titre de champion de National décroché en 2022. Il aura également permis au club de retrouver de la stabilité dans le monde professionnel après plusieurs années compliquées.

Son passage restera aussi marqué par la très belle saison 2023-2024. Les Tangos avaient alors longtemps joué les premiers rôles avant de finalement manquer la montée en Ligue 1.

Laval (ligue 2) tourne une page importante

Mais cette dernière saison aura laissé des traces. Entre les difficultés sportives et une lutte pour le maintien éprouvante jusqu’au bout, la fin d’aventure semblait inévitable entre les deux parties.

Le prochain choix des dirigeants sera désormais crucial. Après avoir évité de peu une descente en National, Laval devra rapidement retrouver de l’ambition pour éviter une nouvelle saison sous pression.

Une chose est certaine : Olivier Frapolli laissera une trace durable et non négligeable dans l’histoire récente des Tangos.

Source : Stade Lavallois MFC