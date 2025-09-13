À l’approche du déplacement à Clermont, l’AS Saint-Étienne (ASSE) avance avec prudence. Entre retours d’internationaux, gestion de blessures et ajustements tactiques, Eirik Horneland a choisi les 11 Verts qui débuteront la rencontre ce soir en Auvergne.

Comme souvent durant une fenêtre internationale, plusieurs cadres manquaient à l’appel en ce début de semaine. Zuriko Davitashvili, brillant avec la Géorgie, a fait le plein de confiance. Irvin Cardona revient de sa première expérience avec Malte, alors que Dylan Batubinsika et Strahinja Stojkovic sont également de retour après avoir cumulé un temps de jeu important. Le premier cité était écarté du groupe pro, depuis plusieurs semaines avant la trêve mais n'a pas trouvé de porte de sortie durant le mercato estival.

Les jeunes appelés, à l’image de Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku et Axel Dodote, sont également rentrés au cours de la semaine. Ces retours étalés compliquent la mise en place du plan de jeu.

Au niveau des blessures, si certains sont sur le chemin retour, d’autres inquiètent. Aïmen Moueffek est forfait après avoir été touché aux ischios contre Grenoble. Florian Tardieu est très incertain. Touché par la maladie, l'ancien troyen ne s'est pas entrainé depuis près d'une semaine. Leur absence combinée priverait Horneland de deux pièces essentielles au milieu. En revanche, Djylian N’Guessan, enfin remis, postule de nouveau pour le groupe et pourrait apporter une solution offensive bienvenue.

Dennis Appiah poursuit sa préparation en marge du groupe, tout comme Ebenezer Annan, qui a repris la course mais reste trop juste pour samedi. Mahmoud Jaber, remis partiellement, a touché de nouveau le ballon en début de semaine. Dans ce contexte, Horneland devra faire preuve d’adaptation pour aligner une équipe compétitive face à un Clermont motivé à domicile.

Les stéphanois vont tenter de conserver la place qu’ils occupent depuis légèrement moins d’un mois. À l’issue de la seconde journée de la saison 2025/2026, les Verts s’étaient emparés de la première place du championnat. Un statut de leader qu’ils ont pour l’heure défendu depuis deux journées.

La composition de l’ASSE