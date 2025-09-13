Les Verts se déplacent ce samedi à Clermont pour la 5e journée de Ligue 2. Focus sur un voisin auvergnat qui entend jouer les trouble-fête.

Relégué de Ligue 1 il y a un an, le Clermont Foot a frôlé la catastrophe la saison passée. Sauvé in extremis grâce à un succès en barrage contre Boulogne, le CF63 a choisi de repartir sur de nouvelles bases cet été. Comme beaucoup de clubs français, les Auvergnats ont dû composer avec un contexte économique difficile, entraînant une vague de départs : Andy Pelmard, Damien Da Silva, Yoel Armougom, Mory Diaw ou encore Mons Bassouamina ont quitté le navire.

Peu d’arrivées en revanche, si ce n’est l’expérience d’Adrien Hunou, la polyvalence de Kenji Van Boto et le prêt du jeune Axel Camblan pour renforcer Clermont.

Contexte : Un début de saison sérieux pour Clermont

Après quatre journées, le bilan est positif : 1 victoire et 3 matchs nuls. Clermont reste invaincu et a retrouvé une stabilité défensive qui lui faisait défaut. Les résultats parlent d’eux-mêmes : Dunkerque (2-2), Troyes (0-0), Grenoble (2-1) et Laval (0-0). Avec 6 points et une 7e place provisoire, les joueurs de Grégory Proment affichent plus de sérénité. L’objectif est clair : éviter une nouvelle saison galère et, pourquoi pas, s’immiscer dans la course au Top 5.

Les forces du CF63

Habituellement aligné en 4-2-3-1, Proment pourrait densifier sa défense face à l’ASSE. Le duo Salmier – Caufriez s’impose déjà comme une paire fiable en charnière centrale dans l'équipe de Clermont.

Au milieu, l’expérience de Johan Gastien et Henri Saivet apporte maîtrise et technique, même si l’impact physique peut parfois leur faire défaut. À noter que Saivet est bien dans le groupe, mais était annoncé incertain après sa blessure contre Laval. Il faudra donc voir dans quelle forme est aujourd'hui l'ancien joueur de l'ASSE. Habib Keita, intéressant en Ligue 1, représentait une alternative intéressante mais il s'est envolé cette fin de semaine pour la Turquie.

En attaque, Famara Diedhiou (33 ans) joue le rôle de pivot, mais il ne sera pas là. Quid de son remplaçant face aux Verts. Qui que ce soit, il sera soutenu par Kader Bamba dans l’animation offensive. Le jeune Ilhan Fakili apporte sa vitesse et cherchera à exploiter les espaces derrière la défense stéphanoise lors du match contre Clermont.

L’homme en forme : Théo Guivarch

Solide lors du dernier déplacement à Laval, Théo Guivarch a multiplié les parades pour préserver le nul. En grande forme, le portier clermontois sera l’un des hommes à surveiller ce samedi face au leader de Ligue 2.

Clermont, miraculé de la saison passée, a changé de visage, mais garde une ambition intacte : bousculer l’ASSE et s’affirmer comme un outsider crédible.

Le groupe de Clermont

Voici le groupe retenu par le Clermont Foot. Henri Saivet est bien présent, tandis que Famara Diedhiou est comme annoncé indisponible pour ce match.