Les Red Kaos 1994 dénoncent les conditions imposées lors du déplacement des supporters grenoblois à Saint-Étienne pour ASSE – GF38, entre restrictions de jauge et fouilles abusives.

Le déplacement du Grenoble Foot 38 à Geoffroy-Guichard, le samedi 30 août 2025, n’a pas laissé un goût amer seulement sur le terrain. Dans un communiqué officiel, les Red Kaos 1994 (groupe de supporters grenoblois) reviennent sur les événements entourant cette rencontre de Ligue 2, dénonçant les restrictions et les méthodes jugées abusives mises en place autour du match.

ASSE – GF38 : une jauge réduite et un déplacement sous conditions

Selon le communiqué, les discussions avec les autorités avaient débuté dès le 10 juillet 2025, mais malgré la volonté d’ouvrir le dialogue, une nouvelle jauge de 450 supporters a finalement été imposée, assortie d’interdictions de certains objets. Une décision vécue comme une sanction injustifiée par les Red Kaos, qui rappellent que les deux précédents déplacements à Saint-Étienne avaient déjà été soumis à des jauges restrictives (500 puis 250 supporters).

Fouilles abusives et tensions entre forces de l’ordre et supporters

Le jour du match, les supporters grenoblois racontent avoir subi un accueil tendu dès leur arrivée à l’aire de Saint-Romain-en-Gier. Après plusieurs contrôles classiques, une troisième fouille imposée par la SIR (Section d’Intervention Rapide) a provoqué la colère des Red Kaos.

L’un des supporters affirme avoir été victime d’une fouille « manifestement abusive », un agent étant accusé d’attouchements déplacés. La situation aurait dégénéré lorsque le responsable du groupe, venu calmer les esprits, a été projeté violemment au sol puis roué de coups. Transféré au CHU, il a obtenu une ITT de 7 jours pour plusieurs contusions et une atteinte à la colonne vertébrale.

Les Red Kaos appellent à une remise en question des pratiques

Le groupe grenoblois dénonce un climat de « banalisation des violences » et regrette que ces méthodes alimentent la défiance entre supporters et autorités. Tout en réaffirmant leur volonté de dialoguer, les Red Kaos exigent des réponses concrètes sur l’usage disproportionné de la force et sur la répétition des jauges restrictives à Geoffroy-Guichard.

En conclusion, les supporters du GF38 appellent à un traitement plus respectueux des fans en déplacement et demandent à être reçus par les autorités compétentes pour évoquer ces dérives.