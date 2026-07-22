À quelques minutes du coup d'envoi à Ibrox Stadium (20h45), L'ASSE a dévoilé son onze pour cette troisième rencontre amicale. Entre choix du coach, absences de poids et mercato en toile de fond, quelle composition a été choisie par Ian Cathro ?

Dans les cages, pas de doute : Gautier Larsonneur devrait tenir son rang de patron. Devant lui, en revanche, Ian Cathro doit composer avec un secteur défensif repensé en l'absence de Nadé ou Annan. Deux joueurs dont l'ASSE a choisi de se passer pour ce match.

Faudif face au Servette, Joao Ferreira espèrait pouvoir enchaîner pour monter en puissance et oublier cette bevue. Du côté de la charnière centrale Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr semblait être, jusque là, la paire préférentielle de l'ancien coach d'Estoril. En l'absence de Ben Old, revenu du Mondial en fin de semaine passée et d'Annan, Kévin Pédro occupe ce poste de latéral depuis le début de la présaison.

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L'ASSE redistribue les cartes

C'est dans l'entrejeu que les interrogations sont les plus nombreuses. Sans Moueffek ni Jaber, entre autres, le technicien écossais va devoir s'appuyer sur la fraîcheur et la créativité de son groupe. Maxime Bernauer, défenseur central de métier, a notamment été testé en milieu défensif lors des premiers matchs amicaux de l'ASSE.

Le Danois Breum et la recrue Csongvai faisaient figure de favoris pour obtenir une nouvelle titularisation. À leurs côtés, la jeunesse pourrait une nouvelle fois prendre la lumière : des profils comme Gadegbeku ou Baallal ont une opportunité en or d'engranger du temps de jeu référence face à une opposition de niveau européen.

En attaque, l'absence de Stassin et de Davitashvili redistribue totalement les cartes. Ian Cathro pouvait être tenté d'aligner Irvin Cardona en pointe de l'attaque afin de tourner autour d'un buteur. Autour de lui, le danger pourrait venir de Joshua Duffus ou des pépites du centre de l'ASSE comme Toty ou encore Lutin dans un schéma qui devra faire preuve de réalisme face au bloc écossais.

La composition stéphanoise

L'ASSE a dévoilé son onze pour défier les Glasgow Rangers : Larsonneur - Pedro, Naïr, Le Cardinal, Ferreira - Bernauer, Csongvai - Breum, Cardona - Duffus, Ballo.