Dans quelques minutes, Saint-Etienne va disputer une rencontre comptant pour la 14ᵉ journée de Ligue 2 face à Troyes, leader du championnat. Après une défaite 2-1 face au Red Star, l’ASSE doit se relancer face à l’ESTAC pour espérer revenir à 2 points de la 1ère place. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter cette partie.

Face à l’ASSE, Troyes devra se passer de son meilleur buteur. Tawfik Bentayeb a été expulsé lundi soir à Pau après une faute sur Noah Raveyre, et ne sera donc pas de la partie ce soir face aux Verts.

Ce match s’annonce déjà comme un tournant pour l’AS Saint-Étienne. Battus au Red Star et fragilisés dans la course aux premières places, les hommes d’Eirik Horneland doivent impérativement réagir. Une nouvelle contre-performance pourrait permettre à leurs concurrents directs de réduire l’écart, tandis qu’un succès ramènerait l'ASSE à seulement deux longueurs de leur adversaire du jour. L’heure est à la remobilisation dans un vestiaire qui cherche à retrouver confiance et constance.

Boakye de retour ?

Sur le front offensif, une bonne nouvelle attend le coach de l'ASSE : Augustine Boakye devrait être de retour. L’ailier, très en vue depuis le début de saison, retrouve sa place dans le groupe après avoir manqué la dernière rencontre. En revanche, Igor Miladinovic devra encore patienter : suspendu depuis son carton rouge à Annecy, il purgera son troisième et dernier match de suspension.

En défense, Eirik Horneland devra encore se passer de Chico Lamba. Le jeune Portugais, opéré des adducteurs, poursuit sa phase de reprise et devrait bientôt retrouver les entraînements collectifs. Le coach norvégien a également annoncé 2 nouvelles blessures cette semaine en conférence de presse. Joao Ferreira et Maxime Bernauer se sont blessés à l'entraînement et sont absents. L'occasion pour Kevin Pedro et Axel Dodote de se jouer une place de titulaire.

La composition de l’ASSE