Auteur de performances en dents de scie, l’AS Saint-Étienne peine à enchaîner et à suivre le rythme imposé par le leader troyen. Pour le compte de cette 14ᵉ journée de Ligue 2 BKT, les Verts se rendent donc dans l’Aube dans la peau d’un outsider. La saison est encore longue, mais les caractéristiques du match de ce soir le rendent particulièrement important, Stéphane Dumont le sait.

En déplacement chez le solide et surprenant leader troyen, les Verts n’ont pas vraiment le droit à l’erreur ce soir. L’ESTAC devra toutefois faire sans son atout offensif numéro un, Tawfik Bentayeb, auteur de huit buts cette saison, suspendu pour deux rencontres après un geste mal maîtrisé face à Pau. Véritable affiche de ce championnat, la rencontre se dispute donc ce samedi soir à 20h, en direct sur BeIN Sports. Comme souvent, les Stéphanois pourront compter sur le soutien massif de leurs supporters en parcage, eux qui, ont subit une récente sanction à huis clos infligée au club.

Satisfait du début de saison.

Interrogé au micro de Florian Genton, l’entraîneur troyen Stéphane Dumont s’est montré satisfait du parcours de son équipe.

« Je suis satisfait du début de saison. Le classement, c’est autre chose. Il y a eu des absences qui ont eu des incidences, notamment celle de Tawfik. Mais d’autres joueurs importants ne sont pas là non plus. On a appris à se connaître, on a des certitudes et des principes forts. Peu importe les joueurs alignés, on répond présent. »

Saint-Étienne sous pression

Le technicien troyen reste lucide quant au danger que représente l’ASSE.

« On a analysé Saint-Étienne, oui. C’est toujours délicat de parler de l’adversaire. C’est une très belle équipe, il y a une semaine encore, ils mettaient 6-0 à domicile. C’est un grand club, la pression est forte pour eux, et les adversaires essayent d’appuyer là-dessus. »

Dumont compte notamment sur la jeunesse et la fraîcheur de Mathys Detourbet, auteur d’une belle entrée en jeu il y a quinze jours.

« Mathys a bien démarré, il est jeune, il a fait une belle rentrée. À lui de confirmer ce soir, on a confiance en lui. »

Mieux défendre, mieux attaquer.

De son côté, Erik Horneland a évoqué le scénario attendu pour cette rencontre :

« La semaine a été bonne. Il a fallu digérer la défaite face au Red Star, mais on va de l’avant. On doit mieux défendre notre but, car on encaisse trop de buts. Si on règle ce problème-là, l’attaque ira beaucoup mieux. »