Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va affronter le Pau FC sur la pelouse du Nouste Camp pour le compte de la 25ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier a choisi les onze joueurs qui débuteront dans le Béarn. Voici la compo des Verts.

Arrivé au début du mois, Philippe Montanier reste pour l’instant sur une série de trois victoires en autant de rencontres en tant que coach stéphanois. L’ASSE espère prolonger cette série dans les Pyrénées-Atlantiques ce soir pour ainsi s’emparer provisoirement de la première place.

Un effectif qui ne demande qu'à se remplir

La semaine passée, Florian Tardieu a pu retrouver la compétition face à Laval. L’ancien troyen est entré en jeu pour la première fois de la saison en Ligue 2 après avoir débuté chaque rencontre où il était présent.

De retour partiellement avec le groupe en cette fin de semaine, Chico Lamba se rapproche petit à petit d’un retour sur les pelouses du championnat. Le défenseur portugais devrait avoir, sauf imprévu, l’autorisation de rejouer au courant du mois de mars avec l’ASSE.

Maxime Bernauer poursuit, quant à lui, sa phase de réathlétisation. Le défenseur passé par le Paris FC espère retrouver la compétition durant le sprint final.

L’ancien rennais a été rejoint par Mahmoud Jaber sur les pelouses du Centre Sportif Robert Herbin. L’Israélien a été autorisé à refaire son apparition sous le soleil du Forez, dont le retour était également attendu. Le staff de l’ASSE devra néanmoins se montrer prudent avec son milieu de terrain

Absent depuis la fin du mois de janvier, Joao Ferreira est toujours forfait. Pour rappel, le portugais s’est cassé la main après son expulsion face à Boulogne-sur-Mer et n’est pas en mesure de pouvoir rejouer au football pour le moment.

Absent depuis deux matchs, Nadir El Jamali va subir une intervention chirurgicale au genou et ne pourra possiblement pas rejouer avec l’ASSE cette saison. Djylian N’Guessan reste en soins après avoir contracté une blessure musculaire à Guingamp.

La composition de l’ASSE