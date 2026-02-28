L’ASSE se déplace ce samedi soir sur la pelouse du Pau FC, à l’occasion d’une nouvelle journée capitale de Ligue 2 BKT. Une rencontre importante pour les Verts, désormais installés sur le podium et bien décidés à poursuivre leur dynamique à l’extérieur. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de cette affiche.

Le match entre le Pau FC et l’AS Saint-Étienne se disputera ce samedi à 20h au Nouste Camp. Portés par trois victoires consécutives, dont un succès samedi dernier face à Laval (2-1) à Geoffroy-Guichard, les hommes de Philippe Montanier veulent confirmer leur excellent passage et maintenir la pression sur le leader. Dans une Ligue 2 toujours aussi serrée, chaque déplacement peut faire basculer le classement.

En face, Pau reste un adversaire redoutable à domicile. Les Béarnais ont déjà prouvé qu’ils pouvaient bousculer les équipes du haut de tableau, notamment dans des rencontres spectaculaires. Solides dans l’engagement et capables de transitions rapides, ils tenteront de profiter de l’appui de leur public pour freiner l’élan stéphanois. Les Verts sont prévenus : rien ne sera simple dans le Sud-Ouest.

Pour Saint-Étienne, l’objectif sera clair : imposer son tempo, sécuriser l’entrejeu et faire parler sa confiance actuelle. La dynamique est positive, le collectif semble de plus en plus équilibré, et la solidité défensive retrouvée permet d’aborder ce déplacement avec ambition. Mais dans ce sprint final qui s’annonce haletant, la moindre approximation peut coûter cher.

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h précises, avec une prise d’antenne prévue aux alentours de 19h30 pour présenter les compositions d’équipes et les enjeux de la soirée. Les abonnés pourront suivre la rencontre à la télévision ainsi que via les supports numériques du diffuseur (ordinateur, tablette, smartphone).

Le débrief de Pau – ASSE sur Peuple Vert TV

Comme après chaque rencontre, la soirée se prolongera sur Peuple Vert TV. À partir de 22h, l’émission Jeu Sainté Match proposera un débrief à chaud de Pau - ASSE : analyses, réactions et échanges avec les supporters seront au programme, en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV.

Rendez-vous donc ce vendredi à 20h pour Pau - ASSE, puis à 22h pour le débrief. Une soirée 100 % verte pour vivre et analyser chaque temps fort au plus près de l’actualité stéphanoise.