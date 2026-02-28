Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (2e) affronte le Pau FC (11e) sur la pelouse du Nouste Camp, pour le compte de la J25. En quête d’un quatrième succès consécutif et avec l’objectif de mettre la pression sur l’ESTAC, qui joue lundi, les hommes de Philippe Montanier s’échauffent actuellement. Au micro de beIN Sports, Montanier s’est confié.

Une 25e journée dont les résultats des concurrents directs sourient, une nouvelle fois, aux Verts. Reims a concédé son quatrième match nul consécutif (0-0), tandis que Dunkerque s’est effondré à Clermont (2-1), après avoir pourtant longtemps maîtrisé la rencontre. Des résultats favorables aux Stéphanois, bien conscients que l’opportunité est grande ce soir de distancer la concurrence et d’envoyer un message fort au leader troyen, qui se déplacera à Amiens lundi.

Lors du match aller, les Verts avaient offert un véritable festival (6-0) aux hommes de Nicolas Usaï, depuis remplacé sur le banc par Thierry Debès. Une humiliation que les Palois voudront, à n’en pas douter, effacer. Au micro de Guillaume Truillet, Philippe Montanier s'est confié.

Il n’y a pas de bon ou mauvais terrain

Philippe Montanier s’est présenté détendu au micro avant la rencontre, avec même un petit clin d’œil du destin : trois équipes contre lesquelles il n’a jamais perdu — Vannes, Saint-Étienne et le Pau FC.

« Oui, j’ai des souvenirs avec Boulogne ici, ça avait été dur. Avec Toulouse aussi, pour une rivalité régionale. »

Sur l’approche du match, le technicien reste fidèle à ses principes :

« Il n’y a pas de bon ou mauvais terrain, c’est comme les ballons, il n’y a que des joueurs. C’est le même pour les deux équipes. Il n’y a rien qui m’agace. On découpe en morceaux : déjà la stabilité défensive pour la confiance des joueurs. Il faut s’améliorer dans le contrôle du ballon et dans nos attaques. On a les joueurs pour être plus cliniques. »

Boakye ? Ce n’est pas moi, c’est Ilan

Montanier a également évoqué le repositionnement de Boakye, en rendant hommage à son staff :

« Le replacement de Boakye, il faut rendre à César ce qui est à César, ce n’est pas moi, c’est mon adjoint Ilan qui m’a proposé cette option. On l’a lancé contre Montpellier en deuxième mi-temps et, de plus en plus, ça confirme qu’il est à l’aise ici. Il a une formation de numéro 10. »

Concernant Ben Old, l’entraîneur ne tarit pas d’éloges :

« Ben Old, il y a deux choses : c’est une machine, il est capable de répéter les efforts. Il a des qualités offensives évidemment, vu que c’est un ailier. Il pige vite et progresse vite, c’est un joueur très fiable. »

Il en a aussi profité pour rappeler l’importance du respect au sein du club :

« Le casier de Bernauer était à Miquel. Je ne suis pas maniaque, mais la femme de ménage est là pour le ménage, ce sont des petites choses. Elle n’est pas là pour ramasser leurs affaires. On respecte tout le monde dans le club. »

Ce soir : Être attentif aux détails

Sur l’adversaire, Montanier s’attend à un match exigeant :

« Il faut s’attendre à être costaud défensivement, c’est la meilleure attaque depuis début janvier. Ils vont vite se projeter vers l’avant. On est bien en vitesse derrière, on a de la puissance aussi avec Nadé. Dans certaines zones, on sera vigilants sur Versini. Être attentif aux détails, c’est très important. »

Enfin, il est revenu sur le contexte du match aller :

« Ce qui s’est passé au match aller, moi je ne l’ai pas vécu, je l’ai vu à la télé. Ce qui est passé est passé. Ils seront certainement revanchards, à domicile en plus. Nous, on va faire ce match aujourd’hui pour gagner. »