Ce samedi 21 février, l’ASSE reçoit le Stade Lavallois pour le compte de la 24e journée de Ligue 2 BKT. Bien replacés dans le wagon de tête, les hommes de Philippe Montanier espèrent enchaîner une troisième victoire consécutive. Au micro de beIN Sports, .

Dans un stade Geoffroy-Guichard quasi plein, qui regagne petit à petit confiance entre joueurs et supporters, les contre-performances des concurrents directs ont resserré la course à la montée, qui s’annonce haletante. Chaque match compte et s’apparente progressivement à une finale, où chaque point pèse dans la balance et sert l’objectif final : revenir en Ligue 1.

Au micro de Florian Genton, sur les antennes de beIN Sports, Araujo Ilan s'est confié sur son nouveau rôle.

Plus une opportunité qu'un nouveau rôle

Promu à un nouveau rôle dans l’organigramme, Aurojo Ilan répond aux questions de Florian Genton :

« Ce n’est pas tout à fait un nouveau rôle, c’est surtout une opportunité d’être encore sur le terrain. Aujourd’hui, je dois être plus proche pour la connaissance des joueurs, je dois aider le collectif et apporter un plus. C’est un grand plaisir.

Oui, j’essaie d’aider le coach. Je connais les joueurs, on essaye de gagner du temps, et le temps court pour aller chercher le succès à la fin de la saison. Cette connaissance, c’est un vrai plus. »

Être au plus proche du terrain

Ancien attaquant des Verts, connu pour des buts d’anthologie, il reconnaît que l’envie est encore là et que ce nouveau rôle lui permet de rester au plus proche du terrain :

« Oui, quand on est assis sur le banc, ça donne envie. On veut rentrer, mais on ne peut pas. On est bridé, ce n’est plus pareil. J’étais proche de Dall’Oglio, d’Erik Horneland, maintenant de Philippe Montanier, le rôle reste le même. [...] Ah oui, même pour dix minutes, je rechausserais bien les crampons ! »