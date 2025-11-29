Dans quelques minutes, l’AS Saint-Etienne (ASSE) va disputer son 8ᵉ tour de Coupe de France au Stade Geoffroy Guichard face à Ecotay Moingt. Vainqueurs de Quétigny, à Dijon, il y a deux semaines, les Verts souhaitent poursuivre leur chemin face au club ligérien. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter cette rencontre.

Pour ce 8ᵉ tour de la Coupe de France, l’US Ecotay Moingt vient découvrir la pelouse du Chaudron pour y affronter l’ASSE. Après sa qualification, le club ligérien à vu la rencontre être inversée et a ainsi obtenu le privilège de venir défier les Verts à Geoffroy Guichard.

Le petit poucet à Geoffroy Guichard

L’ASSE s’apprête à affronter le petit poucet de la Coupe de France ce samedi à 20h30. L’US Ecotay Moingt est l’unique représentant de Régional 3 encore présent à ce stade de la compétition.

Évoluant au 8ᵉ échelon du football français, le club amateur, encore dans les championnats départementaux la saison passée, va affronter l’ASSE, qui demeure pour l’heure comme le + haut budget de la compétition. Un choc des extrêmes qui sonne comme une opportunité unique pour les joueurs de l’USEM.

La composition de l’ASSE

Pour cette rencontre, Eirik Horneland a annoncé que plusieurs cadres manqueraient à l’appel. Déja privé de Lamba, Stassin, Traoré et Duffus (qui devrait reprendre la semaine prochaine avec le groupe), le norvégien a également dû composer sans Jaber, N’Guessan, Bernauer, touchés physiquement et Davitashvili, malade.

Voici les onze joueurs choisis par le coach de l’ASSE pour cette rencontre :