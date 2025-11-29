La Coupe de France a toujours occupé une place à part dans l’histoire de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Entre exploits inattendus, éliminations cruelles, surprises venues d’anciens pensionnaires de Ligue 1 ou confrontations face à des adversaires amateurs, les Verts ont tout connu dans cette épreuve centenaire.
Qu’on parle de l’âge d’or, des années de transition ou des périodes plus difficiles, la compétition a souvent offert des moments forts au Peuple Vert, mêlant émotions brutes, déceptions, résilience et fierté.
À travers ce quiz de 10 questions, nous vous proposons de mesurer à quel point vous maîtrisez les parcours de l’ASSE dans la vieille dame du football français. Entre statistiques étonnantes, souvenirs marquants et anecdotes parfois oubliées, saurez-vous faire un sans-faute ?
Installez-vous confortablement et testez vos connaissances.
Prêts à prouver que vous êtes incollables sur la Coupe de France version ASSE ? À vous de jouer.