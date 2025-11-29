La Coupe de France a toujours occupé une place à part dans l’histoire de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Entre exploits inattendus, éliminations cruelles, surprises venues d’anciens pensionnaires de Ligue 1 ou confrontations face à des adversaires amateurs, les Verts ont tout connu dans cette épreuve centenaire.

Qu’on parle de l’âge d’or, des années de transition ou des périodes plus difficiles, la compétition a souvent offert des moments forts au Peuple Vert, mêlant émotions brutes, déceptions, résilience et fierté.

À travers ce quiz de 10 questions, nous vous proposons de mesurer à quel point vous maîtrisez les parcours de l’ASSE dans la vieille dame du football français. Entre statistiques étonnantes, souvenirs marquants et anecdotes parfois oubliées, saurez-vous faire un sans-faute ?

Installez-vous confortablement et testez vos connaissances.

Prêts à prouver que vous êtes incollables sur la Coupe de France version ASSE ? À vous de jouer.

“Êtes-vous vraiment incollable sur les parcours des Verts ?” En 2020, l'ASSE perd en finale contre le PSG. Quel est le score 1-0 2-1 4-1 3-0 Aucun Lors de la saison 2014-2015, l'ASSE est éliminée en demi-finale. Quel est l'adversaire ? OM Rennes Lille PSG Aucun L'ASSE a disputé 319 rencontres en Coupe de France, combien de victoires pour les Verts ? 192 215 261 180 Aucun L'ASSE s'est qualifiée face Quetigny au tour précédent. Qui n'a pas marqué ? Djylian N'Guessan Kevin Pedro Augustine Boakye Paul Eymard Aucun En janvier 2020, l'ASSE se qualifie pour les 1/4 de finale sur la pelouse de Monaco. 0-1. Qui est le buteur ? Romain Hamouma Yohan Cabaye Denis Bouanga Mathieu Debuchy Aucun Quelle est le score de la plus large victoire en Coupe de France pour l'ASSE ? 8-0 13-0 10-3 7-1 Aucun En 2002-2003, l'ASSE est éliminée au 7ᵉ tour de Coupe de France contre une équipe amateur. Laquelle ? Aurillac Montceau les Mines Bergerac Montfermeil Aucun Combien de fois l'ASSE a remporté la Coupe de France ? 7 8 5 6 Aucun Lors de la saison 2013-2014, l'ASSE est éliminée pour son entrée en lice en 32e de finale. Quel est l'adversaire ? PSG OM AS Cannes Aurillac Aucun Lors de la saison 2023-2024, qui élimine l'ASSE ? Rodez Nancy OM Nîmes Aucun

Source : ASSE-Stats