La magie de la Coupe de France offre ce soir une affiche inédite dans le Chaudron pour ce huitième tour. Le club ligérien de l’US Ecotay-Moingt, pensionnaire de R3, s’est offert le privilège d’affronter l’AS Saint-Étienne. Le match d'une vie le tout en direct sur les antennes de beIN Sports.

Toute cette semaine, grâce à la participation de l’AS Saint-Étienne, le petit poucet Ecotay-Moingt a pu être plongé dans la peau d’un club professionnel.

Entre conférence de presse dans les locaux de l’ASSE, entraînement à l’Étrat et nuit au centre Robert-Herbin pour la mise au vert.

Le club stéphanois a œuvré afin d’offrir à son adversaire du jour une soirée inoubliable.

Sur la pelouse du Chaudron, Luis Fernandes et Florian Genton interroge Lucas et Thomas, qui se confie sur ce match qui est pour eux le match d'une vie.

Le match d’une vie pour Ecotay-Moingt

Lucas et Thomas, blessés mais présents avec le groupe, ont confié leur émotion.

« Oui, déçu de ne pas jouer, mais ce qu’on est en train de vivre ici, c’est totalement exceptionnel. L’ASSE a mis beaucoup de choses en place pour qu’on puisse vivre quelque chose d’inédit. Il y a beaucoup d’émotion du côté d’Ecotay. Dans le bus, on a chanté, on s’est lâchés… C’est extraordinaire. Normalement on est dans la Tribune Nord, en Henri-Point. Aujourd’hui, on est sur la pelouse. C’est vraiment incroyable. »

Luis Fernandez a tenu à féliciter l’AS Saint-Étienne pour son accueil exemplaire. Pour lui, ce match représente le « football populaire, celui qu’on aime ». Une fête authentique. Une rencontre qui dépasse le cadre sportif.

L’émotion d’un capitaine avant un moment historique

Avant d’entrer sur la pelouse, le capitaine d’Ecotay-Moingt a livré un discours mémorable :

« Franchement c’est magnifique. Sortons sans regret. Bien sûr qu’ils sont meilleurs, mais jouons avec nos têtes et nos jambes. Montrons ce qu’on est. Aujourd’hui, ce groupe, on va le garder toute notre vie. Ce match, on ne l’oubliera jamais. Ne nous prenons pas pour ce qu’on n’est pas. Faisons-le avec le cœur. Les 25 000 personnes ici aimeraient toutes être à notre place. Si on ne sort pas avec des crampes… ça voudra dire qu’on n’a pas tout donné. »

Le coach de l'US Ecotay-Moingt., interrogé également par beIN Sports, a évoqué un grand défi.

« C’est déséquilibré mais on va jouer avec un bloc médian. On va essayer de les presser et de les empêcher de jouer bien sûr. J’espère que le début de match sera correct pour nous qu'on ne déjoue pas. »

Un rêve de gosse

Pour le président du club, les quinze derniers jours ont été complètement irréel.

« C’est la magie de la Coupe de France. L’ASSE nous a mis dans les meilleures dispositions. Cette enceinte est mythique pour les footballeurs de la Loire. Merci pour cet accueil. Un club de R3 ici… c’est incroyable. Je suis supporter de l’ASSE depuis gamin. Les Salif, les Herbin, l’aventure 76… Je garde tout. Un match entre mon club d’Ecotay-Moingt et mon club d’enfance, c’est juste magnifique. »