Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France, effectué ce mardi, a réservé plusieurs affiches entre clubs de Ligue 1. Avec un choc entre Marseille et Rennes ou Strasbourg et Monaco, mais également des confrontations piégeuses pour Lyon et Lens, et l’assurance de voir un club de Ligue 2 atteindre les quarts, le tableau s’annonce particulièrement ouvert à l’approche du prochain tour.

Dans une édition désormais exclusivement composée de clubs professionnels, la compétition s’annonce plus indécise que jamais, d’autant plus après l’élimination du Paris Saint-Germain, sorti par le Paris FC. Les rencontres se disputeront le mardi 4 février, avec en ligne de mire une place en quarts de finale.

Un choc OM-Rennes et deux autres affiches entre clubs de Ligue 1

Parmi les rencontres les plus attendues, Olympique de Marseille accueillera Stade Rennais pour un choc 100 % Ligue 1. L’OM, large vainqueur de Bayeux en 16es de finale (9-0), devra confirmer face à une équipe rennaise toujours performante dans la compétition.

Deux autres duels entre clubs de l’élite figurent également au programme. Le RC Strasbourg recevra l'AS Monaco, tandis que le FC Lorient affrontera le Paris FC, tombeur du PSG et désormais candidat crédible à une nouvelle performance qui pourrait mener un autre club de la capitale vers le titre.

Lyon gâté, Lens face au leader de Ligue 2

Le tirage des 8es de finale de la coupe de France s’est montré plus favorable pour l'Olympique Lyonnais, qui recevra le Stade Lavallois, actuel pensionnaire de Ligue 2. Une opportunité intéressante pour les Lyonnais, même si la Coupe de France reste un terrain propice aux surprises.

À l’inverse, le RC Lens, leader de Ligue 1, devra se déplacer sur la pelouse de l'ES Troyes AC, leader de Ligue 2. Une affiche déséquilibrée sur le papier, mais potentiellement piégeuse.

Un club de Ligue 2 assuré en quarts de finale de la coupe de France

Le tirage garantit par ailleurs la présence d’au moins un club de Ligue 2 au tour suivant, puisque le Stade de Reims et Le Mans FC s’affronteront pour une place en quarts de finale. Enfin, l'OGC Nice, tombeur de l'ASSE en 32es de finale de cette coupe de France, recevra Montpellier HSC dans un duel entre voisins.

Le tirage complet des 8es de finale de la Coupe de France

Toulouse – Amiens

Strasbourg – Monaco

Reims – Le Mans

Nice – Montpellier

Lyon – Laval

Marseille – Rennes

Lorient – Paris FC

Troyes – Lens