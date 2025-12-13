Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer un match comptant pour la 17ᵉ journée de Ligue 2. Face à la lanterne rouge bastiaise, les Verts souhaitent bien terminer leur phase aller et ainsi mettre la pression sur Troyes, qui jouera lundi. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter cette rencontre.

Battue à Dunkerque, l’ASSE espère finir l’année 2025 sur une bonne note en championnat face à Bastia. Les Stéphanois accueillent ce soir la lanterne rouge de Ligue 2 pour clore leur phase aller de l’excercice 2025-2026. La victoire est impérative face à une équipe qui n’a pas marqué le moindre but en 8 déplacements cette saison.

Plusieurs absents pour les Verts

En conférence de presse, Eirik Horneland a annoncé les forfaits de plusieurs de ses hommes pour la fin de l’année 2025. Touché à Dunkerque, Ebenezer Annan avait du quitter ses coéquipiers avant la pause. Le Ghanéen ne pourra pas retrouver les terrains avant la fin de l’année civile.

Absent depuis deux mois, Chico Lamba est toujours en phase de reprise. Le staff ne compte prendre aucun risque avec son défenseur portugais qui devrait revenir courant janvier. Joao Ferreira et Lassana Traoré devront aussi attendre 2026 pour retrouver la compétition.

De retour dans le groupe de l'ASSE, le week-end dernier, Joshua Duffus et Aïmen Moueffek sont à nouveau forfaits. L’entraîneur stéphanois a indiqué leurs absences pour les deux dernières rencontres de l’année. Blessé avant le voyage à Marcel-Tribut.

Deux bonnes nouvelles sont tout de même à signaler pour l'ASSE avec les retours dans le groupe d’Augustine Boakye et Lucas Stassin qui viennent densifier l'attaque stéphanoise.

La composition de l’ASSE

Voici les onze joueurs choisis par le coach de l’ASSE pour cette rencontre de la 17e journée de Ligue 2 qui se joue au stade Geoffroy-Guichard :

Larsonneur - Appiah, Bernauer, Nade, Old - Jaber, Tardieu, Miladinovic - Cardona, Boakye, Davitashvili.