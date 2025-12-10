Après le communiqué des Green Angels dénonçant de graves violences policières, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a réagi officiellement. Le club se dit solidaire de ses supporters et appelle à faire toute la lumière sur les faits.

Alors que les Green Angels ont publié un communiqué accablant, dénonçant des violences policières d’une rare intensité dans le parcage visiteurs, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a, à son tour, pris la parole.

Dans une déclaration publiée ce mercredi, le club a rapidement apporté un soutien clair aux supporters, tout en appelant au calme et à l’objectivité dans l’analyse des faits.

Le club soutient les blessés et veut des réponses

« À la suite des événements survenus à l’issue du match à Dunkerque, l'AS Saint-Étienne apporte son soutien aux supporters blessés », peut-on lire dans le communiqué. Le club précise suivre de près l’évolution de leur état depuis samedi soir.

D’après les Green Angels, une vingtaine de personnes ont été blessées, dont certaines sérieusement, à la suite d’une charge des forces de l’ordre à la fin du match. Un jeune supporter est encore hospitalisé.

L’ASSE appelle à l’objectivité et à la sécurité

Sans accuser directement les autorités, le club stéphanois se dit engagé « auprès des autorités et des groupes de supporters pour établir les faits avec objectivité ». L'ASSE affirme également son attachement à la sécurité dans les stades, condition indispensable pour un football populaire.

L’ASSE en profite pour rappeler que « le football est avant tout un moment de partage et de convivialité » et condamne « tout acte de violence », quelle qu’en soit l’origine.

Une affaire loin d’être terminée

Du côté des Green Angels, une action collective est déjà en préparation. Le groupe souhaite mobiliser ses membres autour d’une réponse juridique face à ce qu’il considère comme une attaque injustifiée. La tension reste vive, alors que le club stéphanois s’apprête à recevoir Bastia pour le prochain match de Ligue 2.

Cette affaire soulève une nouvelle fois la question du maintien de l’ordre autour des matchs de football et du traitement réservé aux supporters.

Source : AS Saint-Étienne