Dans quelques minutes, les Verts vont défier l’USL Dunkerque à l’occasion de la sixième journée de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro espèrent poursuivre leur sans-faute et signer un nouveau succès dans le Nord. Voici le onze choisi par l’entraîneur de l'ASSE.

Face à Montpellier, l’ASSE a connu un premier véritable test face à une équipe qui entend jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 2. Grâce à trois bijoux, les Verts se sont imposés et ont établi un nouveau record dans l’histoire du club. Jamais une équipe stéphanoise n’avait gagné cinq matchs de suite en début de saison. Désormais, les Ligériens ont l’opportunité d’améliorer ce record dès ce samedi soir. Pour cela, il faudra gagner sur la pelouse de Dunkerque.

Une première depuis 12 ans pour les Verts ?

Sur la pelouse de Dunkerque, l’ASSE espère poursuivre sa bonne dynamique et conforter davantage sa place de leader de Ligue 2. En cas de succès, les Verts battraient donc leur record établi la semaine dernière mais pourraient aussi réaliser une performance jamais vue depuis 12 ans.

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La dernière fois que le club ligérien a signé six victoires consécutives remonte à l’année 2014. À cette époque, les joueurs de Christophe Galtier l’avaient fait à cheval sur deux exercices distincts.

Après quatre victoires pour terminer la saison 2013-2014, l’ASSE avait démarré l’exercice suivant par deux nouveaux succès. Lors de cette période, les Verts jouaient les premiers rôles en Ligue 1 et s’apprêtaient à disputer les barrages de l’Europa League face à Karabükspor.

Les ambitions sont tout autres pour les joueurs d’Ian Cathro qui espèrent retrouver l’élite en fin de saison et ont en tout cas réussi un départ parfait. Reste maintenant à poursuivre ainsi sur la pelouse de Marcel-Tribut où les Ligériens se sont inclinés lors de leurs deux dernières venues.

La composition de l’ASSE

Voici le onze stéphanois pour défier l’USLD :