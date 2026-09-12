Toujours en tête du championnat, l'ASSE doit maintenir le cap contre Dunkerque ce samedi. Faouzi Benchabane dirigera la rencontre à l'occasion de cette sixième journée de Ligue 2.
Cinq rencontres, cinq victoires et 16 pions au compteur. Les hommes de Ian Cathro sont indomptables sur ce début d'exercice 2026 - 2027. Annoncés grands favoris, les Verts confirment chaque semaine les espoirs placés en eux. Et la victoire arrachée en seconde mi-temps contre Montpellier samedi dernier (3-1) a encore un peu plus validé leur hégémonie, avant de se déplacer à Dunkerque, adversaire en panne de réussite en ce début de championnat (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites).
Benchabane, catalyseur de la dynamique de l'ASSE ?
L'homme en noir connaît déjà bien l'ASSE, l'ayant déjà arbitré à six reprises depuis 2022. Mais le bilan n'est pas en faveur des Stéphanois, trois défaites à leur actif. La dernière d'entre elle remonte à novembre 2023, lorsque les Verts s'inclinaient 1-2 contre le Pau FC de Sessi D'Almeida, auteur d'un missile imparable.
Depuis, la balance a fini par pencher en faveur de l'ASSE. Les Stéphanois s'imposaient 1-2 contre Guingamp en février 2026 lors de leur dernière opposition commune. Sous la direction de Philippe Montanier, cette victoire, complétée par le succès contre Montpellier, a relancé la machine stéphanoise après plusieurs semaines de disette, amorçant une série de huit rencontres consécutives sans défaite grâce notamment à un doublé de Zuriko Davitashvili.
Le bilan 2025 - 2026 de Faouzi Benchabane en Ligue 2
- 16 rencontres arbitrées
- 58 cartons jaunes distribués
- 2 cartons rouges distribués
- 4 pénaltys désignés
Les arbitres de la J6 de Ligue 2
AS Nancy Lorraine - Stade de Reims
Arbitre centre :BENOIT MILLOT
Arbitre assistant 1 :LORIS LEPORATI
Arbitre assistant 2 :ELODIE COPPOLA
Montpellier HSC - Pau FC
Arbitre centre :ANTOINE VALNET
Arbitre assistant 1 :QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 :JULIEN REYNET
Rodez AF - Grenoble Foot 38
Arbitre centre :GABRIEL HENRY
Arbitre assistant 1 :YOUSSEF EL HAMZAOUI
Arbitre assistant 2 :ROMAIN HENNACHE
Dijon FCO- Stade Lavallois MFC
Arbitre centre :BRENDAN ROFFET
Arbitre assistant 1 :JEAN PAUL NEVES GOUVEIA
Arbitre assistant 2 :LUCAS BECKENDORF
Clermont Foot 63 - Boulogne sur Mer
Arbitre centre :PIERRE RETAIL
Arbitre assistant 1 :GAETAN KORBAS
Arbitre assistant 2 :MATTHIEU BONNETIN
FC Sochaux Montbéliard - FC Nantes
Arbitre centre :AZZEDINE SOUIFI
Arbitre assistant 1 :FLORIAN GONCALVES DE ARAUJO
Arbitre assistant 2 :NICOLAS RODRIGUES
EA Guingamp - FC Annecy
Arbitre centre :PIERRE GAILLOUSTE
Arbitre assistant 1 :LAURENT CONIGLIO
Arbitre assistant 2 :CAMILLE SORIANO
USL Dunkerque - AS Saint-Etienne
Arbitre centre :FAOUZI BENCHABANE
Arbitre assistant 1 :GREGOIRE VALLETEAU DE MOULLIA
Arbitre assistant 2 :ROMAIN GALIBERT