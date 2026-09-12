Toujours en tête du championnat, l'ASSE doit maintenir le cap contre Dunkerque ce samedi. Faouzi Benchabane dirigera la rencontre à l'occasion de cette sixième journée de Ligue 2.

Cinq rencontres, cinq victoires et 16 pions au compteur. Les hommes de Ian Cathro sont indomptables sur ce début d'exercice 2026 - 2027. Annoncés grands favoris, les Verts confirment chaque semaine les espoirs placés en eux. Et la victoire arrachée en seconde mi-temps contre Montpellier samedi dernier (3-1) a encore un peu plus validé leur hégémonie, avant de se déplacer à Dunkerque, adversaire en panne de réussite en ce début de championnat (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites).

Benchabane, catalyseur de la dynamique de l'ASSE ?

L'homme en noir connaît déjà bien l'ASSE, l'ayant déjà arbitré à six reprises depuis 2022. Mais le bilan n'est pas en faveur des Stéphanois, trois défaites à leur actif. La dernière d'entre elle remonte à novembre 2023, lorsque les Verts s'inclinaient 1-2 contre le Pau FC de Sessi D'Almeida, auteur d'un missile imparable.

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Depuis, la balance a fini par pencher en faveur de l'ASSE. Les Stéphanois s'imposaient 1-2 contre Guingamp en février 2026 lors de leur dernière opposition commune. Sous la direction de Philippe Montanier, cette victoire, complétée par le succès contre Montpellier, a relancé la machine stéphanoise après plusieurs semaines de disette, amorçant une série de huit rencontres consécutives sans défaite grâce notamment à un doublé de Zuriko Davitashvili.

Le bilan 2025 - 2026 de Faouzi Benchabane en Ligue 2

16 rencontres arbitrées

58 cartons jaunes distribués

2 cartons rouges distribués

4 pénaltys désignés

Les arbitres de la J6 de Ligue 2

AS Nancy Lorraine - Stade de Reims

Arbitre centre :BENOIT MILLOT

Arbitre assistant 1 :LORIS LEPORATI

Arbitre assistant 2 :ELODIE COPPOLA

Montpellier HSC - Pau FC

Arbitre centre :ANTOINE VALNET

Arbitre assistant 1 :QUENTIN GUIDOU

Arbitre assistant 2 :JULIEN REYNET

Rodez AF - Grenoble Foot 38

Arbitre centre :GABRIEL HENRY

Arbitre assistant 1 :YOUSSEF EL HAMZAOUI

Arbitre assistant 2 :ROMAIN HENNACHE

Dijon FCO- Stade Lavallois MFC

Arbitre centre :BRENDAN ROFFET

Arbitre assistant 1 :JEAN PAUL NEVES GOUVEIA

Arbitre assistant 2 :LUCAS BECKENDORF

Clermont Foot 63 - Boulogne sur Mer

Arbitre centre :PIERRE RETAIL

Arbitre assistant 1 :GAETAN KORBAS

Arbitre assistant 2 :MATTHIEU BONNETIN

FC Sochaux Montbéliard - FC Nantes

Arbitre centre :AZZEDINE SOUIFI

Arbitre assistant 1 :FLORIAN GONCALVES DE ARAUJO

Arbitre assistant 2 :NICOLAS RODRIGUES

EA Guingamp - FC Annecy

Arbitre centre :PIERRE GAILLOUSTE

Arbitre assistant 1 :LAURENT CONIGLIO

Arbitre assistant 2 :CAMILLE SORIANO

USL Dunkerque - AS Saint-Etienne

Arbitre centre :FAOUZI BENCHABANE

Arbitre assistant 1 :GREGOIRE VALLETEAU DE MOULLIA

Arbitre assistant 2 :ROMAIN GALIBERT