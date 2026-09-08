En réalisant le 5/5 après sa victoire 3-1 face à Montpellier, l'ASSE a fait tomber un record historique ! Jamais dans son histoire le club n'avait réalisé une telle série en début de saison. Ian Cathro et son effectif ont donc fait mieux que les Verts de 1973/1974. Cette équipe évoluait bien sûr en Première Division. Avec de telles statistiques, les Stéphanois font office de grands favoris !

En cinq rencontres de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne a toujours inscrit au moins trois buts. La seule exception est constituée par les quatre réalisations face à Grenoble. Depuis le début de la saison, l'ensemble du collectif stéphanois brille. Les attaquants de l'ASSE ont des statistiques particulièrement intéressantes. Irvin Cardona a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives, Thierno Ballo 4 buts et 2 passes décisives. De son côté, Augustine Boakye a inscrit deux chefs-d'œuvre et délivré deux passes. Jakob Breum possède le même total...

Avec de telles statistiques, l'ASSE se retrouve logiquement tout en haut du classement avec cinq points d'avance sur son dauphin. beIN SPORTS a analysé les équipes qui ont remporté leurs cinq premières rencontres depuis plusieurs années. L'ASSE doit suivre le même chemin que la plupart de ces formations !

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Quasiment 100 % de chances de remonter pour l'ASSE ?

L'ASSE n'est pas la seule équipe à avoir réussi un tel début de saison. Cela est déjà arrivé à quatre reprises ! Montpellier en 2000/2001, Le Mans en 2002/2003, puis Strasbourg en 2007/2008 et enfin Metz en 2018/2019.

Parmi ces quatre équipes, trois sont montées en Ligue 1. Metz a même remporté le championnat. Le Mans et Montpellier ont quant à eux respectivement pris la seconde et la troisième place. Un seul mauvais élève donc... Il s'agit du Racing Club de Strasbourg. Il y a 18 ans, le club a échoué au pied du podium, terminant quatrième du championnat ! Espérons que l'ASSE ne prenne pas le même chemin.

Les Verts espèrent miser sur leur attaque

Depuis le début de la saison, le collectif de l'ASSE sait s'adapter à ses adversaires. Ian Cathro peut compter sur une attaque particulièrement efficace. D'ailleurs, pour voir une série de cinq rencontres de l'AS Saint-Étienne avec au moins trois buts inscrits à chaque rencontre, il faut remonter loin... Les Verts avaient réussi cet exploit il y a 56 ans, entre le 1er octobre et le 5 novembre 1969 !