Demain soir (20h), l’ASSE reçoit le Grenoble Foot 38 dans un Chaudron annoncé bouillant. Avant ce derby régional, le club isérois enregistre le retour d’Ange-Loïc N’Gatta (GF38) et nourrit encore des ambitions sur le marché des transferts.

Grenoble se présentera à Geoffroy-Guichard avec un groupe presque au complet. Bonne nouvelle pour Franck Rizzetto : Ange-Loïc N’Gatta, arrivé cet été de l’AJ Auxerre et longtemps freiné par un souci musculaire, est enfin opérationnel. Le défenseur de 21 ans pourrait disputer ses premières minutes officielles sous ses nouvelles couleurs.

En revanche, la recrue offensive Evans Maurin, débarquée en provenance des Grasshoppers Zurich en milieu de semaine, devra patienter. Le joueur est jugé encore trop court physiquement et profitera de la trêve internationale pour se remettre à niveau. L’attaquant Alan Kérouédan, en phase de réathlétisation, manquera également le déplacement.

Rizzetto : « Ne pas avoir peur du Chaudron »

Grenoble se déplace chez le leader provisoire de Ligue 2 et surtout chez le club au plus gros budget du championnat (35 M€ contre 11,5 M€ pour le GF38). Pas de quoi impressionner Franck Rizzetto, même s’il sait le défi immense.

« Si Saint-Étienne nous pousse à défendre bas, on le fera, mais je veux avant tout que mes joueurs ne soient pas inhibés par le contexte. Jouer devant 35 000 personnes doit être une source de motivation », a insisté le technicien, conscient que son groupe, jeune et encore en rodage, devra s’accrocher.

Son attaquant Mamady Bangré partage le même état d’esprit : « On va à Geoffroy-Guichard pour prendre du plaisir et chercher les trois points. »

Mobilisation des supporters de Grenoble

Preuve de l’importance du rendez-vous, près de 450 supporters grenoblois sont attendus demain dans le Chaudron. Cinq bus feront le déplacement depuis l’Isère, dont deux affrétés par le club et trois organisés par les groupes ultras Red Kaos 94 et Diables Bleus.

Un mercato encore actif à Grenoble

À deux jours de la clôture du marché estival, Grenoble pourrait encore bouger. « On aimerait encore un ou deux joueurs », a confié Rizzetto. L’arrivée d’un attaquant est espérée, et en fonction de possibles départs (comme Allan Tchaptchet ou Eddy Sylvestre), un défenseur ou un milieu pourrait aussi débarquer d’ici lundi soir.

Un choc pour confirmer

L’ASSE, toujours invaincue (2 victoires, 1 nul), vise une nouvelle victoire pour conserver son fauteuil de leader avant la trêve. Face à elle, Grenoble espère créer l’exploit et briser une dynamique négative (aucune victoire lors des trois premières journées). Un duel entre deux clubs aux ambitions opposées, mais avec la même envie de frapper un grand coup dans cette 4e journée.

