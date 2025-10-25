Dans quelques minutes, l’ASSE va disputer une rencontre comptant pour la 11ᵉ journée de Ligue 2 face au FC Annecy. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter ce soir au Parc des Sports.

L’ASSE sort d’un nouveau revers à domicile face au Mans, samedi dernier. Les Stéphanois ont manqué de créativité et de rigueur défensive pour renouer avec le succès à Geoffroy Guichard. Cette défaite a fait chuter les hommes d’Eirik Horneland sur la dernière marche du podium avant le coup d’envoi de la 11ᵉ journée.

Saint-Etienne veut se relancer après avoir subi un nouveau revers dans le Chaudron face au Mans. Les stéphanois ont enchaîné une seconde défaite de rang à domicile. En Haute-Savoie, les Verts se déplacent en nombre pour tenter de rester invaincus à l’extérieur.

Les Verts s’apprêtent à lancer une semaine cruciale avec 3 matchs à disputer en 7 jours. Après la rencontre à Annecy, l’ASSE recevra Pau mardi, avant de se rendre en région parisienne pour défier le Red Star. Les Palois sont passés devant les Verts le week-end dernier après un match nul à Rodez. Les Stéphanois ont à cœur dès ce samedi de se relancer à Annecy avant de défier 2 équipes concurrentes en ce début de saison.

Des retours à prévoir pour l’ASSE ?

L’ASSE doit composer avec quelques forfaits pour cette partie, essentiellement en défense. Maxime Bernauer est toujours suspendu et sera de retour pour la réception de Pau lors de la prochaine journée. Les 3 matchs de suspension de l’ancien parisien ont fait mal aux Verts. Privé de Chico Lamba, blessé pour plusieurs semaines, dans l’axe, Eirik Horneland n’a pas beaucoup de possibilités pour le remplacer et a dû titulariser Joao Ferreira en défense centrale. Un replacement qui a valu le retour d’Yvann Maçon dans le XI. Écarté depuis la pré-saison, le guadeloupéen a été titularisé d’entrée pour son retour dans l’effectif stéphanois. Dylan Batubinsika, a des chances de connaître le même sort ce samedi. Le congolais a été réintégré et est convoqué pour la première fois de la saison.

De son côté, Djylian N’Guessan est rentré, sans médaille, de la Coupe du Monde U20 au Chili avec les jeunes français. Eliminés en demi-finale, les Bleuets se sont inclinés en petite finale face à la Colombie et ont donc terminé de l’édition 2025. L’attaquant de 17 ans est donc de retour dans le Forez et peut de nouveau être à disposition d’Eirk Horneland.

Mis à l’honneur dans le Chaudron après avoir été élu pépite du mois d’août, Luan Gadegbeku attendait de pouvoir faire son retour dans l’effectif stéphanois. Le jeune milieu formé à l’ASSE a repris avec le groupe depuis environ une dizaine de jours. Lassana Traoré reste hors du groupe stéphanois suite à une blessure.

La composition des Verts

Larsonneur - Ferreira - Batubinsika - Nade - Annan - Jaber - Tardieu - Miladinovic - Boakye - Stassin - Davitashvili