Ce samedi à 20h, le Parc des Sports d'Annecy va accueillir son premier match de la saison. À l'occasion de la 11ème journée de Ligue 2, l'ASSE sera la première équipe à affronter le club Savoyard dans son nouvelle enceinte restaurée. Match très attendu, avec un guichet fermé et quelques points à respecter.

Après Laval, Boulogne, Amiens, Clermont et Montpellier l'ASSE se déplacera cette fois-ci à Annecy. Cette rencontre comptant pour la 11ème journée de Ligue 2 se disputera à 20h ce 25 octobre. Il s'agira de la dernière affiche de cette semaine, avant de basculer très rapidement sur la prochaine. En effet, le mardi suivant, l'ASSE recevra le Pau FC à la maison.

ASSE - ANNECY, un véritable évènement

Une nouvelle fois, plusieurs dizaines de milliers de supporters de l'AS Saint-Etienne seront présents contre Pau. Quelques jours plus tôt, face à Annecy, ils seront également des milliers... L'ASSE a obtenu l'autorisation pour agrandir le parcage. Ce dernier accueillera très exactement 2433 supporters. Ce sera le plus grand parcage de cette saison. Le Parc des Sports, de son côté, affichera guichet fermé. Le FC Annecy a annoncé qu'un dernier petit paquet de place a été mis en vente ce jeudi. 13 500 personnes sont donc attendues. Cette affiche de Ligue 2 sera donc encadré. La Préfète de la Haute-Savoie a pris un arrêté mentionnant notamment plusieurs mesures de sécurité

Un périmètre a été défini, les personnes se définissant comme supporters de l'ASSE ne pourront pas s'y rendre entre de samedi midi à minuit.

L'interdiction du transport et de l'utilisation engins pyrotechniques dans ce périmètre

Des points de rendez-vous définis

Des points de rassemblement ont donc été établis pour pouvoir accéder au Stade, comme le mentionne l'ASSE sur son site.

Supporters se déplaçant en bus : se rendre à 17h30 à la sortie 15.1 du péage de Seynod Sud de l'A41 : Rue de l'Envoire, (Annexe 1) où une remise de billets sera effectuée. Le trajet jusqu’au stade se fera sous escorte policière (temps de trajet jusqu’au stade estimé à 15 min environ).

Supporters se déplaçant en minibus et voiture : se garer en dehors du périmètre du stade et rejoindre le parcage visiteurs à pied depuis le sud du Boulevard du Fier (Annexe 2), collé au parcage visiteurs et à l'entrée en gradin nord.

Pour les personnes ayant acheté une place via notre billetterie en ligne, merci de vous présenter uniquement en Gradin Nord !