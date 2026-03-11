Les joueuses de l'ASSE se déplaçaient sur la pelouse de Ligue 1. Pour leur retour de trêve internationale les Vertes avaient l'ambition de prendre un maximum de points !

C'est la dernière ligne droite du championnat d'Arkema Première Ligue ! En mauvaise posture avant la rencontre, les joueuses de l'ASSE sont en lutte avec Lens et Montpellier qui comptent exactement le même nombre de points en championnat.

Coach des Vertes, Tom Bouvier s'est exprimé après le dernier match des stéphanoises. Il a notamment évoqué la trêve de 15 jours qui a précédé cette rencontre face au DFCO.

"On a 15 jours pour bien travailler et préparer le déplacement à Dijon où il va falloir prendre des points pour avancer."

Le résumé de DFCO - ASSE

Les XI Vertes prêtes à affronter Dijon 👊#DFCOASSE, coup d'envoi 19h 💚 pic.twitter.com/uNBlx6T6HZ — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) March 11, 2026

Le Coup d'envoi est donné à 19h au Stade Gaston-Gérard. Quelques minutes après une tête d'Héloïse Mansuy qui est sauvé sur la ligne, les locales vont ouvrir le score. Nous ne sommes qu'à la 11ème minute de jeu. Les stéphanoises tentent de réagir avec Sofie Hornemann. Sa frappe, n'inquiète finalement pas la gardienne de Dijon est passe à côté du but bourguignon. C'est sur ce score de 1-0 que la mi-temps est sifflé.

A l'heure de jeu, le coach de l'ASSE réalise ses deux premiers changements. Nadjma Ali Nadjim et Amandine Pierre-Louis entrent en jeu. A 15 minutes de la fin de la partie, c'est au tour de Rachel Corboz et Kaylan Bradford-Williams de prendre place sur la pelouse. Dijon marque un second but...

Place à la suite du championnat

Battues, les joueuses de l'ASSE ne comptent que neuf points. Rendez-vous dans dix jours pour la réception du Paris FC. Les stéphanoises n'ont vraiment plus le choix et changeront peut-être de coach avant d'aborder ce match.