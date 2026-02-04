Un échec. En 43 matchs à la tête de l’ASSE, Eirik Horneland n’a jamais réussi à convaincre. Le coach norvégien a échoué à maintenir les Verts en Ligue 1, puis à relancer la machine en Ligue 2. Analyse de son passage à Saint-Étienne dans le dernier Sainté Night Club.

Arrivé dans le Forez en décembre 2024, Eirik Horneland incarnait le nouveau visage du projet porté par Kilmer Sports Ventures. Choisi pour son profil jugé compatible avec une approche analytique et centrée sur la donnée, le technicien norvégien avait pour mission d’éviter la relégation de l'ASSE. Un objectif qui n’a jamais vraiment semblé à portée de main.

Malgré quelques intentions de jeu prometteuses, Horneland n’est pas parvenu à instaurer une dynamique positive. Après une ultime défaite à Reims, la direction de l'ASSE a décidé de limoger son coach, puis de le remplacer par Philippe Montagnier après Boulogne.

Départ en trombe… bilan contrasté

Les débuts avaient pourtant suscité de l’enthousiasme. Dans les premiers mois, les observateurs voyaient un renouveau prometteur. "J’en retiens déjà, évidemment, une descente en Ligue 2. Mais aussi un coach par qui j’ai été un peu conquis au début, notamment sur les principes de jeu", confit Clément, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "J’ai vu des matchs où je n’avais jamais vu à l'ASSE être aussi ambitieuse dans le jeu. Mais, finalement, comme je dis, ça se termine par une descente."

"Horneland nous a tout donné d’un coup, sur une courte période. Et puis derrière, plus rien", partage Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert. "Je pense que c’était quelqu’un de bonne volonté, un travailleur, mais je ne pense pas qu’il avait la dimension qu’on imaginait quand il est arrivé."

Car l'entraineur norvégien est surtout resté trop longtemps dans ses idées. "Globalement, il a vite montré ses limites, aussi bien tactiquement que dans le management du groupe", observe Clément. (...) Il n’a pas réussi à s’adapter à un style où il devait avoir la possession, avec pourtant un effectif censé être largement suffisant pour jouer la montée."

Kilmer a vu trop grand, trop tôt

Débarqué en milieu de saison, Eirik Horneland a dû rattraper un projet en cours de route. "Je pense que les dirigeants sont allés trop vite", analyse Joss Randall. "Ils ont voulu partir sur ce projet-là avant d’avoir construit les fondations. Le club n’était peut-être pas encore mûr pour ce type de profil. (...) Et je pense aussi qu’ils se sont trompés sur le coach. Une trajectoire réussie dans le championnat norvégien ne fait pas forcément une trajectoire réussie en Ligue 2 en France.""

"Mais j'étais même un peu surpris qu’ils ne tentent pas dès le début, en ne prolongeant pas Dall’Oglio", poursuit Clément. "Ils ont voulu jouer une espèce de fausse continuité en le gardant. (...) À l’époque, je m’étais dit : pourquoi pas. Et je trouve que ce serait trop facile de critiquer ça maintenant."

Un échec collectif plutôt qu'individuel ?

Le pari était à tenter, avoue Clément. "Je ne leur en veux pas plus que ça d’avoir misé sur un coach étranger sans référence dans le top 5 européen. C’était leur vision. Si on accepte leur argent, si on accepte leur manière de voir le foot, il fallait accepter ça aussi."

Mais il n'a pas fonctionné. "C'est un échec : manque d’adaptabilité, plusieurs choses qui n’ont pas marché. Ils avaient fait de lui la figure du projet. Ils l’ont dit plusieurs fois : pour eux, c’était le coach qui allait rester plusieurs années, nous emmener en Coupe d’Europe."

Pour autant, la responsabilité ne repose pas uniquement sur Horneland. "Il est autant responsable, avec son manque d’adaptabilité, son coaching bancal, son management qui laisse à désirer, que les dirigeants de l'ASSE, qui, sur plusieurs mercatos, a été incapable de nous trouver de vrais profils adaptés au projet. (...) Il y a aussi la cellule performance, les préparateurs physiques, le directeur de la performance…

C’est un tout, en fait. Joueurs, coach, dirigeants, staff… Pour moi, c’est un ensemble."

Le bilan d'Eirik Horneland avec l'ASSE :

1 janv. 2025 - 31 janv. 2026

43 matchs

1,33 points par match

16 victoires, 9 nuls, 18 défaites

Ligue 2 - ASSE : Horneland OUT, Montanier IN + FOLLE fin de MERCATO !