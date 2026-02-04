Les autorités ont pris une décision ferme : les supporters du Montpellier Hérault SC (MHSC) ne pourront pas se rendre à Geoffroy-Guichard pour le choc face à l’ASSE, ce samedi 7 février. Une mesure motivée par des risques élevés de troubles à l’ordre public.

L’affiche de la 22e journée de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et Montpellier (MHSC) se jouera sans les supporters visiteurs. Dans un contexte de tensions récurrentes entre les deux camps, la préfète de la Loire, en lien avec le ministère de l’Intérieur, a pris un arrêté interdisant la présence des fans du MHSC dans et autour du Stade Geoffroy-Guichard.

Cette interdiction concerne l’intégralité du samedi 7 février, jour du match, et s’applique à un large périmètre autour de l’enceinte stéphanoise. Toute personne se revendiquant comme supporter du MHSC, ou se comportant comme tel, sera concernée.

Des antécédents de violences

Les autorités rappellent que cette décision ne tombe pas par hasard et se justifie. Selon eux, depuis plusieurs années, les confrontations entre l’ASSE et le MHSC sont marquées par de violents incidents entre supporters ultras. Le dernier en date, le 23 novembre 2024 à Saint-Étienne, avait dégénéré en véritables affrontements de rue malgré un encadrement strict. Des barres de fer, des chaînes, des tirs de projectiles et d’engins pyrotechniques avaient nécessité une intervention massive des forces de l’ordre, avec usage de 170 grenades lacrymogènes et plus de 5 600 litres d’eau.

Toujours selon les arrêtés déposés : Des blessés, côté policiers comme supporters, avaient été recensés. Les supporters pailladins n’avaient alors pas pu accéder à la tribune visiteurs. Un événement marquant qui a pesé dans la balance.

ASSE - MHSC : Un antagonisme toujours bien vivant

Le passif entre les ultras de la Butte Paillade et les Magic Fans/Green Angels est appuyés dans les doucments officiels : Tentatives d’affrontements à la gare, vols de matériel ultras, jets de projectiles sur des bus… Autant d’incidents cités dans l’arrêté préfectoral pour justifier cette décision.

Face à un risque jugé trop élevé par les autorités, ils ont estimé qu’il était impossible de garantir la sécurité du match avec la présence des supporters visiteurs. Cette décision, radicale, vise à prévenir de nouveaux débordements et à recentrer le spectacle sur le terrain.

Lire l’arrêté préfectoral

Lire l’arrêté ministériel