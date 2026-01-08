Alors que l’ASSE aborde ce mercato sans agitation excessive sur le marché, plusieurs concurrents directs ont déjà accéléré. Dès les premiers jours du mercato, certains clubs ont choisi d’agir vite et de manière ciblée.

La Ligue 2 ne laisse que peu de place à l’attentisme en ce début de mercato, notamment s'agissant des clubs qui occupent le haut du classement. À ce jeu-là, plusieurs adversaires de l’ASSE ont pris de l’avance. Sans multiplier les mouvements, ils ont frappé juste, en recrutant des profils identifiés, immédiatement exploitables. Deux clubs illustrent d'ores-et-déjà cette dynamique : le Red Star et le Stade de Reims.

Le Red Star sécurise son secteur offensif

Le Red Star a officialisé le retour en prêt de Pape Meïssa Ba, un choix loin d’être anodin. L’attaquant sénégalais connaît parfaitement la maison audonienne, où il avait marqué la saison 2021-2022 en terminant meilleur buteur du National. Son profil, déjà validé dans un championnat où le club parisien lutte pour les premières places, répond à un besoin immédiat.

Depuis son départ, Ba a confirmé à Grenoble avant de connaître des expériences plus contrastées à l’étranger. Son retour à Saint-Ouen s’inscrit dans une logique de rendement rapide. Pour les défenses adverses, dont celle de l’ASSE, c’est l’assurance de retrouver un joueur capable de peser physiquement et de convertir les temps forts. Le Red Star ne se contente pas de maintenir son niveau, il cherche à verrouiller son statut de candidat crédible à la montée.

Reims anticipe avec Benhattab

Autre signal fort envoyé par un concurrent direct : l’arrivée annoncée de Yassine Benhattab au Stade de Reims, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée entre 4 et 5 millions d’euros. Le club champenois, solidement installé dans le haut du tableau, anticipe déjà les exigences de la deuxième partie de saison.

Benhattab sort d’une saison aboutie en National avec Aubagne, couronnée par un titre de meilleur joueur. Son passage en Ligue 1 à Nantes s’est révélé plus irrégulier, mais son profil technique reste apprécié. À Reims, il arrive dans un cadre structuré, sans urgence individuelle, avec l’objectif d’apporter de la créativité et des solutions offensives supplémentaires. Là encore, le message est limpide : renforcer sans attendre.

Les Verts doivent ajuster leur effectif lors de ce mercato

Ces premiers mouvements confirment la tendance : les adversaires de l’ASSE ne temporisent pas. Ils ajustent leurs effectifs dès maintenant, en ciblant des joueurs opérationnels, capables d’influer rapidement sur les résultats. Pour Saint-Étienne, l’enjeu n’est pas de répondre dans la précipitation, mais de mesurer l’évolution du rapport de force. Ainsi, les Verts scrutent le marché afin de dénicher un milieu défensif. Côté départ, en revanche, Yvann Maçon a déjà fait ses valises et ne reportera plus le maillot Vert.

La seconde partie de saison s’annonce excitante, mais pour qu'elle le soit aussi pour les supporters stéphanois, il faudra inévitablement apporter l'un ou l'autre ajustement à cet effectif. L'objectif immédiat pour les Verts va être de retrouver de la constance sportive. Les retours de blessure et un peu de sang neuf devraient permettre d'y parvenir...