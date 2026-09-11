Une première sélection qui ne doit rien au hasard. Kevin Pedro découvre les rangs de la RD Congo, récompensé par un début de saison stéphanois qui n'est pas passé inaperçu jusqu'à Kinshasa.

La Fédération congolaise de football a dévoilé sa liste officielle pour le début des qualifications à la CAN 2027, et l'ASSE y compte un nouveau représentant. Kevin Pedro figure en effet parmi les défenseurs retenus par le sélectionneur Sébastien Desabre, une grande première pour l'international espoir stéphanois, qui rejoint un groupe marqué par plusieurs nouveautés.

Une liste XXL avec plusieurs profils inédits

Aux côtés de Pedro, la sélection congolaise fait également appel à Jordy Makengo, Willy Kambwala, Noah Mbemba, Ezéchiel Banzuzi et Stanis Idumbo, autant de nouveaux visages appelés à intégrer un groupe déjà riche en profils évoluant dans les grands championnats européens. La liste comprend également des noms bien connus du football anglais et français, à l'image de Wan-Bissaka (Aston Villa), Yoane Wissa (Newcastle) ou encore Axel Tuanzebe (AJA).

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Deux matches déterminants pour lancer les qualifications

La RD Congo débutera sa campagne de qualification par un déplacement en Guinée Équatoriale, prévu le jeudi 24 septembre au stade des Martyrs, avant de se rendre au Zimbabwe le lundi 28 septembre au stade de Harare. Deux rendez-vous à distance rapprochée qui donneront à Kevin Pedro l'occasion de fouler pour la première fois la pelouse en sélection, si le sélectionneur choisit de lui offrir du temps de jeu.

Kévin Pedro : Un rassemblement du 21 au 29 septembre

Le groupe congolais se réunira du 21 au 29 septembre pour préparer ces deux échéances, avec un point de presse de Sébastien Desabre programmé le vendredi 18 septembre à 11 heures au siège de la Fécofa. Une préparation courte mais dense pour lancer au mieux cette campagne de qualifications, la RD Congo ambitionnant de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations organisée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Kévin Pedro : Une reconnaissance méritée pour l'ASSE

Cette convocation confirme la belle dynamique individuelle de Kevin Pedro depuis le début de la saison, alors que l'ASSE enchaîne les succès en Ligue 2. Une sélection qui tombe à point nommé pour le défenseur stéphanois, récompensé de ses prestations solides dans une arrière-garde verte qui n'a jusqu'ici concédé que très peu de buts. Reste à savoir si cette première convocation débouchera sur des minutes de jeu effectives lors de ces deux premières journées de qualifications, un test grandeur nature pour le joueur avant de retrouver le groupe stéphanois.

Source : Fecofa