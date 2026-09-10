Quelques semaines après la reprise de la saison de Ligue 2, l'association ASSE Cœur-Vert a elle aussi relancé ses activités solidaire sur le terrain ! Fidèle à ses engagements sociétaux depuis de nombreuses années, la fondation stéphanoise offre aux enfants hospitalisés au CHU de Saint-Étienne la possibilité de vivre des moments privilégiés aux côtés des joueurs du club. C'est ce mercredi après-midi que cette magnifique tradition a repris ses droits.

C'est un rendez-vous toujours très attendu et particulièrement apprécié par les jeunes patients de l'hôpital stéphanois. Pour lancer officiellement cette nouvelle campagne de visites, ASSE Cœur-Vert a permis à deux acteurs du groupe professionnel, Irvin Cardona et le jeune défenseur Kévin Pedro, de se rendre directement au chevet des enfants.

Sourires, échanges et parties de baby-foot au programme

Pendant plusieurs heures, les deux Stéphanois sont allés de chambre en chambre à la rencontre des jeunes patients et de leurs familles. L'objectif était clair : offrir une parenthèse enchantée à ces petits héros du quotidien et leur faire oublier, le temps d'un après-midi, la lourdeur des soins et du cadre hospitalier.

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Entre séances de dédicaces, séances photos improvisées, discussions passionnées autour du ballon rond et parties de baby-foot animées, Irvin Cardona et Kévin Pedro ont distribué de nombreux sourires. Très disponibles, les deux joueurs se sont prêtés au jeu avec une sincère bienveillance, laissant des souvenirs impérissables dans les yeux des enfants.

Un engagement citoyen ancré dans le projet de l'ASSE

Si l'équipe première brille sur les pelouses de Ligue 2 en ce début de saison avec un parcours parfait, l'AS Saint-Étienne prouve une nouvelle fois qu'elle reste un club à part, profondément ancré dans son territoire et attentif à son rôle social. À travers son association ASSE Cœur-Vert, le club du Forez réaffirme son soutien indéfectible aux structures locales et aux publics vulnérables.

Ces rencontres au CHU de Saint-Étienne ne sont d'ailleurs que les premières d'une longue série. Tout au long de l'exercice 2026-2027, les membres de l'effectif stéphanois continueront de se relayer régulièrement pour apporter du réconfort, du soutien et un peu de magie verte à ceux qui en ont le plus besoin. Un comportement exemplaire qui fait la fierté de tout le peuple vert.