Auteur d’une ascension fulgurante sous le maillot de l'ASSE, Kevin Pedro a tranché quant à son avenir international. Alors que ses performances en Vert commençaient à susciter un intérêt grandissant de la part du staff de l’équipe de France Espoirs, le jeune défenseur stéphanois a fait le choix du cœur et de la conviction.

D'après les informations révélées par Foot Mercato, le joueur de 20 ans n’a pas hésité au moment de trancher pour sa nationalité sportive. L'attraction du maillot tricolore n'aura pas suffi à détourner le Stéphanois de son objectif principal. Pedro a d'ailleurs été aperçu très récemment au consulat de Bruxelles afin de régler les ultimes formalités administratives et finaliser l’obtention de son passeport congolais. Tout est désormais bouclé : le défenseur stéphanois est attendu dans les rangs des Léopards dès le rassemblement du mois de septembre.

La récompense d'une éclosion remarquable avec l'ASSE

Cette trajectoire internationale vient concrétiser une progression spectaculaire au sein de l'effectif forézien. Véritable révélation de la saison dernière en Ligue 2, Kevin Pedro s'est imposé avec une aisance déconcertante dans le paysage stéphanois. Sa régularité et son sang-froid lui ont permis de cumuler 31 apparitions et de signer 3 réalisations, des statistiques remarquables pour un élément défensif de cet âge. Depuis l'hiver dernier, le jeune joueur s'est imposé comme un joueur indispensable dans la ligne défensive des Verts.

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Loin d'être une simple passade, cette montée en puissance s'est confirmée dès la reprise. Installé comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ de l'ASSE pour ce nouveau cycle, le défenseur de 20 ans impressionne par sa maturité tactique, sa sérénité dans les duels et un potentiel athlétique hors norme. Sa polyvalence est également un plus. Kévin Pédro a été aligné sur tous les fronts de la défense, que ce soit dans l'axe à ses débuts, à droite, sa position préférentielle, ou à gauche en début de saison.

En jetant son dévolu sur la RDC, Kevin Pedro offre un renfort de poids au secteur défensif des Léopards. Pour Saint-Étienne, c'est la confirmation qu'un nouveau talent brut a éclos dans ses rangs, prêt à franchir un cap supplémentaire sur la scène internationale.