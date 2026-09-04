Auteurs d’un début de saison parfait, les hommes d'Ian Cathro surfent sur une dynamique impressionnante en Ligue 2. Mais le plus fort reste peut-être à venir. Lors du mois de septembre, l’ASSE a l’occasion d'écrire une nouvelle page de sa légende en faisant tomber deux records historiques.

La dynamique est folle, les supporters exultent, et Geoffroy-Guichard s'apprête à retrouver ses poumons pour pousser l'ASSE à marquer l'histoire. En alignant les succès depuis la reprise, le club du Forez impressionne par sa maîtrise et son efficacité. Pourtant, au-delà de la course aux points et du classement, les Verts jouent gros dans les semaines à venir.

Le calendrier du mois de septembre offre une opportunité rare : marquer l'histoire du football français et effacer des tablettes des performances vieilles de plusieurs décennies.

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Vers le meilleur début de saison de l'histoire de l'ASSE ?

Le premier rendez-vous avec le destin est déjà fixé. En cas de victoire lors de la prochaine journée face au Montpellier HSC, l’ASSE signerait tout simplement le meilleur début de saison de toute son histoire. Jamais un collectif stéphanois n’a réussi une telle série de victoires en ouverture de championnat. Encore faut-il prendre les trois points samedi soir.

Une performance inédite qui dépasserait les temps forts des époques glorieuses et poserait un signal fort à tous les prétendants à la montée. Face à des Montpelliérains revanchards, la marche promet d'être haute, mais l'enjeu historique risque de survolter le Chaudron.

Mais la quête des Stéphanois ne s’arrête pas là. Si le parcours sans faute se poursuit jusqu'à la prochaine trêve internationale, soit un bilan parfait de sept victoires en sept rencontres, l’ASSE rejoindrait le FC Metz de la saison 2018-2019.

À l'époque, les Grenats de Frédéric Antonetti avaient signé un début de championnat absolument rouleau compresseur : 7 victoires consécutives lors des 7 premières journées, pour un bilan ahurissant de 21 points sur 21 possibles. Emmenée par un Habib Diallo en feu (26 buts sur l'ensemble de la saison), cette équipe messine avait tout écrasé sur son passage, inscrivant 17 buts sur ces 7 premiers matchs pour seulement 4 encaissés, avant de finir championne de Ligue 2 avec 81 points (24 victoires pour 5 défaites, +37 de différence de buts).