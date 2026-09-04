Montpellier se déplace à Geoffroy-Guichard ce samedi avec l’ambition de prolonger son début de saison sans défaite. Avant ce rendez-vous face à l’ASSE, Nicolas Pays s’est présenté devant la presse. Originaire de la région, le milieu offensif montpelliérain attend ce déplacement avec impatience et assume les ambitions du MHSC.

Après quatre journées, Montpellier reste invaincu avec deux victoires et deux matchs nuls. Le déplacement dans le Forez doit désormais permettre aux Héraultais de se mesurer à une équipe stéphanoise qui a remporté ses quatre premières rencontres. Nicolas Pays refuse toutefois de réduire les ambitions de son équipe à ce seul rendez-vous. "Je pense qu'il n'y a pas forcément que ce match qui peut nous permettre de nous situer. Bien sûr que ça va être un très bon test. Quand on voit leur début de saison, c'est une équipe qui performe et qui montre ses ambitions." Le Montpelliérain prévient aussi que son équipe ne viendra pas uniquement pour observer : "Nous aussi, on montre nos ambitions de notre côté. On a hâte de se rencontrer et forcément, ce sont des matchs qu'on a envie de jouer."

ASSE - Montpellier : Pays attend le Chaudron

Le contexte, avec la réouverture des deux kops, promet d'être particulier pour une équipe montpelliéraine encore jeune. Nicolas Pays ne voit pourtant pas l'ambiance de Geoffroy-Guichard comme une difficulté supplémentaire. Bien au contraire. "Moi, personnellement, je sais que je préfère jouer dans un stade plein comme ça, où l'ambiance est très bonne, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. C'est toujours sympa quand tu es joueur de participer à ce genre de match."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le rendez-vous possède aussi une dimension personnelle. Originaire de la région, le joueur sait qu'il sera suivi depuis les tribunes. "Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront présentes au match. Donc, forcément, c'est cool pour moi. Je vais profiter un maximum avec l'équipe."

Montpellier ne compte pas davantage abandonner son identité face aux Verts. Le MHSC veut conserver son agressivité et sa capacité à récupérer rapidement le ballon. "On n'a pas peur de ça. On est une équipe qui va chercher. On a l'habitude de faire du un contre un." Pays insiste sur un domaine qu'il considère comme une force montpelliéraine : "Malgré les situations manquées parfois devant le but, on est l'une des équipes qui récupère le plus de ballons haut sur le terrain. Il ne faut pas perdre ça."

Montpellier veut franchir un cap face à l'ASSE

Ce déplacement doit aussi apporter des réponses sur les ambitions du MHSC. La saison passée, Montpellier avait rencontré davantage de difficultés dans ses confrontations avec les équipes du haut de tableau. Pour Nicolas Pays, la condition pour changer cette tendance est claire : "Si on veut avoir des ambitions, il faut tous qu'on soit à notre meilleur niveau. Ce sont des équipes qui sont très performantes dans ce championnat."

Le joueur croit toutefois son équipe capable de répondre au défi stéphanois. "Nous aussi, je pense qu'on est capables d'être très performants, c'est sûr. Mais il faut qu'on soit tous à notre meilleur niveau et que chacun soit à 100 %. Collectivement, qu'on soit à fond et qu'on y croie."

Cette confiance s'appuie sur un début de championnat sans défaite. Le dernier nul contre Boulogne a néanmoins laissé des regrets. "On n'a pas été assez tueurs devant le but. Je pense que si on arrivait à ouvrir le score, on pouvait continuer à les enfoncer après. Il y a un peu de regrets par rapport à ça. Pour moi, ce sont deux points de perdus." Le constat rejoint celui effectué sur les quatre premières journées : "Quand tu es offensif, derrière toi, tu as des gars qui sont là. C'est dur pour les autres équipes de nous mettre un but. Ça, il faut le garder et corriger davantage la partie offensive."

Pays : "On a un effectif top de Ligue 2"

Montpellier a connu plusieurs changements durant l'été. Nicolas Pays a notamment perdu certains partenaires avec lesquels il possédait des automatismes. Il refuse pourtant d'y voir un frein. "On a quand même de bons joueurs qui sont partis, qui étaient là l'année dernière. Mais cette année, le groupe est jeune, avec beaucoup de qualité."

Surtout, le Montpelliérain ne cherche pas à minimiser les objectifs de son club. À la veille d'affronter une ASSE qui affiche elle aussi ses ambitions, ses mots sont clairs : "Bien sûr, pour moi, on est armés. Honnêtement, si on compare avec les autres effectifs, je pense qu'on a un effectif top de Ligue 2. Comme je l'ai dit, si tout le monde est à son meilleur niveau, on pourra tirer de belles choses."

La concurrence renforcée par les dernières recrues est également bien accueillie. "C'est important d'avoir du monde. Une saison, c'est long. Dans un groupe, on a besoin de tout le monde. Tout le monde compte." Puis Pays résume sa vision : "Qu'il y ait de la concurrence, c'est top pour le groupe."

À titre personnel, le début de saison nourrit aussi sa confiance. Auteur de son premier but, Nicolas Pays refuse toutefois d'en faire son principal indicateur. "Un but, forcément, c'est important. Moi, ce n'est pas pour ça que j'ai commencé à jouer au foot. J'adore le jeu." Sa priorité reste collective : "Je préfère faire un bon match, que l'équipe gagne, mais pas forcément que ce soit moi qui marque, que l'inverse. Un but, c'est bien, ça soulage toujours, surtout quand c'est le but qui donne la victoire. Mais moi, ce n'est pas mon moteur dans le foot."

Samedi, il retrouvera donc Geoffroy-Guichard avec un Montpellier invaincu et décidé à se mesurer au leader stéphanois. L'ASSE est prévenue : le MHSC ne présente pas ce déplacement comme une simple occasion de jauger son niveau.