Les Verts ont évité le piège en Bourgogne et validé leur qualification grâce à un succès sérieux contre Quetigny (1-3). Voici la réaction de Kevin Pedro relayée par le Progrès.

L’ASSE a assuré l’essentiel hier en Coupe de France en s’imposant 1-3 du côté de Quetigny. Un déplacement piégeux, sur une pelouse lourde et dans une atmosphère typique des premiers tours, que les Stéphanois ont globalement maîtrisé. Les hommes d’Eirik Horneland ont pris le contrôle du ballon dès les premières minutes, mais la domination ne s’est pas immédiatement traduite au tableau d’affichage avec un 1-1 à la pause. Face à un bloc regroupé et motivé, les Verts ont dû faire preuve de patience pour trouver des espaces et imposer leur rythme.

Paul Eymard a débloqué la situation avant que l'ASSE soit rejoigne avant que Djylian Nguessan ne double la mise. Le match a même été interrompu un temps en raison des conditions météorologiques, rendant le contexte encore plus délicat pour une ASSE qui devait maintenir sérieux et concentration. Malgré tout, les Stéphanois ont conservé leur ligne directrice : gestion du tempo, maîtrise technique et discipline.

La réaction de Kevin Pedro (ASSE) après son but

Kevin Pedro a scellé la victoire en inscrivant le troisième but stéphanois. Auteur d’une prestation solide, le jeune défenseur a parfaitement répondu aux exigences de la rencontre. Après le match, il est revenu sur une soirée particulière marquée par des éléments extérieurs peu habituels.

« C'était des conditions compliquées, on avait beaucoup la possession, mais c'était dur de se créer des occasions. On a su bien reprendre après l'interruption, il fallait rester concentrés, ne pas faire trop attention à cette situation. C'est la première fois que je joue dans des conditions pareilles. Mon but ? C'est toujours bien de marquer, je suis content. »

Son état d’esprit illustre bien celui d’un groupe déterminé à ne sous-estimer aucun obstacle. Dans une compétition où les surprises sont monnaie courante, l’ASSE a fait preuve d’un sérieux précieux. Pour Pedro, buteur et impliqué dans les duels, cette Coupe de France représente aussi une opportunité de gagner du temps de jeu et de s’affirmer davantage dans la rotation.

Une qualification qui lance la dynamique

Après un début de match frustrant, l’ASSE a progressivement imposé sa supériorité technique et physique. Les Verts ont su faire respecter la hiérarchie, ce qui n’est jamais évident dans ce type de contexte, surtout avec une pelouse difficile et un adversaire surmotivé. Le plus important reste la qualification, arrachée grâce à de la rigueur, de la patience et la capacité à accélérer dans les moments clés.

Les Stéphanois poursuivent ainsi leur route dans une Coupe de France qu’ils souhaitent jouer à fond. Cette victoire doit maintenant servir de base pour continuer à gagner en confiance et préparer au mieux les prochaines échéances, alors que les Verts espèrent surfer sur une dynamique positive.