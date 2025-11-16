Le 7ᵉ tour de la Coupe de France a tenu toutes ses promesses ce week-end, des qualifications logiques et quelques sueurs froides pour certains clubs de Ligue 2. Quelques exploits amateurs et le plus souvent, la logique respectée, le bilan est très correct pour les formations de l’antichambre de l’élite. Voici le récapitulatif complet des rencontres.

Après trois jours de compétition, la plupart des clubs de Ligue 2 ont réussi à valider leur billet pour le 8ᵉ tour, mais tous n’en sont pas sortis indemnes. Certains pensionnaires professionnels ont été poussés dans leurs retranchements par des adversaires amateurs décomplexés, portés par un public venu en nombre.

Ce 7ᵉ tour a encore rappelé ce qui fait la beauté de la Coupe de France : une compétition où les écarts de divisions s’effacent souvent le temps d’un match.

Du côté des favoris, quelques équipes ont déroulé, confirmant leur solidité du moment. D’autres, en revanche, ont vacillé face à la fougue et l’envie des petits poucets régionaux. Conditions de jeu particulières à Gaston-Gérard où Quetigny a reçu l’AS Saint-Étienne devant une belle affluence et un invité surprise : le brouillard. Résultat : qualification des Verts (3-1)

Les clubs désormais qualifiés peuvent déjà se projeter vers le 8ᵉ tour avant de rêver d'un 32e de finale qui verra les clubs de Ligue 1 rentrer dans la danse...

Tous les résultats des clubs de Ligue 2 au 7ᵉ tour de la coupe de France